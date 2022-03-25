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Профсоюзы предложили повышать МРОТ не реже одного раза в квартал - РИА Новости, 25.03.2022
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Профсоюзы предложили повышать МРОТ не реже одного раза в квартал
Профсоюзы предложили повышать МРОТ не реже одного раза в квартал - РИА Новости, 25.03.2022
Профсоюзы предложили повышать МРОТ не реже одного раза в квартал
Профсоюзы предлагают повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не реже одного раза в квартал в условиях введения санкций против России и роста цен,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:23
2022-03-25T12:37
россия
мрот
федерация независимых профсоюзов россии
общество
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Профсоюзы предлагают повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не реже одного раза в квартал в условиях введения санкций против России и роста цен, сообщается в Telegram Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).Профсоюзы отмечают, что в условиях введения санкций против России, роста цен на товары и услуги первой необходимости, снижается реальное содержание зарплаты и социальных пособий. Это может привести к снижению покупательной способности населения, особенно низкодоходных категорий граждан."В связи с этим профсоюзы предлагают вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской корзины и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума", - говорится в сообщении.
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россия, мрот, федерация независимых профсоюзов россии, общество, экономика
12:23 25.03.2022 (обновлено: 12:37 25.03.2022)
 
Профсоюзы предложили повышать МРОТ не реже одного раза в квартал

ФНПР предложила повышать минимальный размер оплаты труда не реже одного раза в квартал

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Профсоюзы предлагают повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не реже одного раза в квартал в условиях введения санкций против России и роста цен, сообщается в Telegram Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Профсоюзы отмечают, что в условиях введения санкций против России, роста цен на товары и услуги первой необходимости, снижается реальное содержание зарплаты и социальных пособий. Это может привести к снижению покупательной способности населения, особенно низкодоходных категорий граждан.
"В связи с этим профсоюзы предлагают вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской корзины и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума", - говорится в сообщении.
Центр занятости населения Моя работа - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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РоссияМРОТФедерация независимых профсоюзов РоссииОбществоЭкономика
 
 
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