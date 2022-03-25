https://ria.ru/20220325/mrot-1780031946.html

Профсоюзы предложили повышать МРОТ не реже одного раза в квартал

Профсоюзы предложили повышать МРОТ не реже одного раза в квартал - РИА Новости, 25.03.2022

Профсоюзы предложили повышать МРОТ не реже одного раза в квартал

Профсоюзы предлагают повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не реже одного раза в квартал в условиях введения санкций против России и роста цен,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:23

2022-03-25T12:23

2022-03-25T12:37

россия

мрот

федерация независимых профсоюзов россии

общество

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Профсоюзы предлагают повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не реже одного раза в квартал в условиях введения санкций против России и роста цен, сообщается в Telegram Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).Профсоюзы отмечают, что в условиях введения санкций против России, роста цен на товары и услуги первой необходимости, снижается реальное содержание зарплаты и социальных пособий. Это может привести к снижению покупательной способности населения, особенно низкодоходных категорий граждан."В связи с этим профсоюзы предлагают вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской корзины и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220317/bezrabotitsa-1778691293.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мрот, федерация независимых профсоюзов россии, общество, экономика