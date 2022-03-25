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Первые поезда по мосту "Нижнеленинское-Тунцзян" пройдут в апреле - РИА Новости, 25.03.2022
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Первые поезда по мосту "Нижнеленинское-Тунцзян" пройдут в апреле
Первые поезда по мосту "Нижнеленинское-Тунцзян" пройдут в апреле - РИА Новости, 25.03.2022
Первые поезда по мосту "Нижнеленинское-Тунцзян" пройдут в апреле
Первые поезда по железнодорожному мосту "Нижнеленинское (Еврейская автономная область, ЕАО, Россия) - Тунцзян (Китай)" пройдут уже в этом апреле, сообщил глава... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:07
2022-03-25T12:07
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МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Первые поезда по железнодорожному мосту "Нижнеленинское (Еврейская автономная область, ЕАО, Россия) - Тунцзян (Китай)" пройдут уже в этом апреле, сообщил глава ЕАО Ростислав Гольдштейн, выступая с ежегодным отчетом перед законодательным собранием области."Мост готов. Сейчас делается инфраструктура, устанавливается оборудование. Тестовые проезды поездов состоятся уже в апреле этого года. Полномасштабно он сможет работать в соответствии с планами, утвержденными правительством РФ и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, уже в двадцатых числах августа этого года", — сказал Гольдштейн.Мостовой переход "Нижнеленинское — Тунцзян" должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Железнодорожные пути российской и китайской частей моста были соединены летом прошлого года. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм — для китайского. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, древесину.
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китай, россия
12:07 25.03.2022
 

Первые поезда по мосту "Нижнеленинское-Тунцзян" пройдут в апреле

© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной областиСтроительство моста Нижнеленинское - Тунцзян
Строительство моста Нижнеленинское - Тунцзян - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной области
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МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Первые поезда по железнодорожному мосту "Нижнеленинское (Еврейская автономная область, ЕАО, Россия) - Тунцзян (Китай)" пройдут уже в этом апреле, сообщил глава ЕАО Ростислав Гольдштейн, выступая с ежегодным отчетом перед законодательным собранием области.
"Мост готов. Сейчас делается инфраструктура, устанавливается оборудование. Тестовые проезды поездов состоятся уже в апреле этого года. Полномасштабно он сможет работать в соответствии с планами, утвержденными правительством РФ и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, уже в двадцатых числах августа этого года", — сказал Гольдштейн.
© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной областиСтроительство моста Нижнеленинское - Тунцзян
Строительство моста Нижнеленинское - Тунцзян - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной области
Строительство моста Нижнеленинское - Тунцзян
Мостовой переход "Нижнеленинское — Тунцзян" должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Железнодорожные пути российской и китайской частей моста были соединены летом прошлого года. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм — для китайского. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, древесину.
 
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