Рейтинг@Mail.ru
Работы по реабилитации Собачьего пруда начались в Москве - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220325/moskva-1780079117.html
Работы по реабилитации Собачьего пруда начались в Москве
Работы по реабилитации Собачьего пруда начались в Москве - РИА Новости, 25.03.2022
Работы по реабилитации Собачьего пруда начались в Москве
Экологическая реабилитация Собачьего пруда началась в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:19
2022-03-25T15:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780080983_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_628fad070aa60986cb4e4abaef8f4cb2.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экологическая реабилитация Собачьего пруда началась в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", сообщается на сайте мэра столицы."В настоящий момент по периметру пруда выставляется ограждение, специалисты уже приступили к понижению уровня воды в водоеме до необходимого. Затем, учитывая особенность территории и растущие в пруду и вдоль его берегов деревья, с помощью многофункционального земснаряда (судна технического флота) выполнят уборку мусора, очистку дна от ила и дноуглубление. С помощью специального шланга донные отложения будут подаваться в технологический комплекс обезвоживания. В нем ил будет отделяться от воды, прессоваться в брикеты, а очищенная жидкость — возвращаться в пруд. Такое решение экологично и безвредно для экосистемы водоема", — приводятся в сообщении слова замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.Отмечается, что с помощью песка и щебня приведут в порядок берега, обходя места, на которых растут деревья. В зоне мелководья обустроят биоплато — живой фильтр со специальными водными растениями, там высадят ирис болотный, рогоз и тростник. Культуры на мелководье играют роль природных фильтров пруда, очищение воды будет происходить за счет корней водных растений, на которых живут микроорганизмы."Около пруда обновим дорожки, в качестве покрытий будем использовать экологичные, пропускающие воду теннисит и гранитный отсев. Вдоль одного из берегов обустроим настил с площадкой для отдыха в форме листа клевера. Этот настил будет интегрирован с дорожками вокруг пруда, вдоль которых установим лавочки и урны", — добавил Мельников.Подчеркивается, что завершить работы по реабилитации водоема планируется в третьем квартале этого года.Также уточняется, что Собачий пруд — затопленный песчано-глиняный карьер на пустыре 28-го квартала Битцевского леса. Его площадь составляет пять тысяч квадратных метров, а максимальная глубина достигает порядка двух метров. Сейчас пруд находится в запущенном состоянии. В нем накопилось большое количество ила, образовавшегося из-за разложения опавшей листвы, травы и сухих веток. Он оседает в водоеме и нарушает его микроклимат. Из-за пониженной концентрации кислорода пруд становится мутным и грязным.
https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html
https://ria.ru/20220325/park-1780077976.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780080983_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7446011e90cfd56c0c9beff978600342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, благоустройство
15:19 25.03.2022
 

Работы по реабилитации Собачьего пруда начались в Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУтки в пруду парка
Утки в пруду парка - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экологическая реабилитация Собачьего пруда началась в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", сообщается на сайте мэра столицы.
"В настоящий момент по периметру пруда выставляется ограждение, специалисты уже приступили к понижению уровня воды в водоеме до необходимого. Затем, учитывая особенность территории и растущие в пруду и вдоль его берегов деревья, с помощью многофункционального земснаряда (судна технического флота) выполнят уборку мусора, очистку дна от ила и дноуглубление. С помощью специального шланга донные отложения будут подаваться в технологический комплекс обезвоживания. В нем ил будет отделяться от воды, прессоваться в брикеты, а очищенная жидкость — возвращаться в пруд. Такое решение экологично и безвредно для экосистемы водоема", — приводятся в сообщении слова замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.
Скворечник на дереве в Детском Черкизовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
15:01Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Специалисты Мосприроды развесят более 200 искусственных гнездовий
Отмечается, что с помощью песка и щебня приведут в порядок берега, обходя места, на которых растут деревья. В зоне мелководья обустроят биоплато — живой фильтр со специальными водными растениями, там высадят ирис болотный, рогоз и тростник. Культуры на мелководье играют роль природных фильтров пруда, очищение воды будет происходить за счет корней водных растений, на которых живут микроорганизмы.
"Около пруда обновим дорожки, в качестве покрытий будем использовать экологичные, пропускающие воду теннисит и гранитный отсев. Вдоль одного из берегов обустроим настил с площадкой для отдыха в форме листа клевера. Этот настил будет интегрирован с дорожками вокруг пруда, вдоль которых установим лавочки и урны", — добавил Мельников.
Подчеркивается, что завершить работы по реабилитации водоема планируется в третьем квартале этого года.
Мостовая башня царской усадьбы Измайлово после реставрации - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
15:03Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев
Также уточняется, что Собачий пруд — затопленный песчано-глиняный карьер на пустыре 28-го квартала Битцевского леса. Его площадь составляет пять тысяч квадратных метров, а максимальная глубина достигает порядка двух метров. Сейчас пруд находится в запущенном состоянии. В нем накопилось большое количество ила, образовавшегося из-за разложения опавшей листвы, травы и сухих веток. Он оседает в водоеме и нарушает его микроклимат. Из-за пониженной концентрации кислорода пруд становится мутным и грязным.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваБлагоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала