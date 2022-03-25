https://ria.ru/20220325/moskva-1780079117.html

Работы по реабилитации Собачьего пруда начались в Москве

Работы по реабилитации Собачьего пруда начались в Москве - РИА Новости, 25.03.2022

Работы по реабилитации Собачьего пруда начались в Москве

Экологическая реабилитация Собачьего пруда началась в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:19

2022-03-25T15:19

2022-03-25T15:19

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экологическая реабилитация Собачьего пруда началась в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", сообщается на сайте мэра столицы."В настоящий момент по периметру пруда выставляется ограждение, специалисты уже приступили к понижению уровня воды в водоеме до необходимого. Затем, учитывая особенность территории и растущие в пруду и вдоль его берегов деревья, с помощью многофункционального земснаряда (судна технического флота) выполнят уборку мусора, очистку дна от ила и дноуглубление. С помощью специального шланга донные отложения будут подаваться в технологический комплекс обезвоживания. В нем ил будет отделяться от воды, прессоваться в брикеты, а очищенная жидкость — возвращаться в пруд. Такое решение экологично и безвредно для экосистемы водоема", — приводятся в сообщении слова замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.Отмечается, что с помощью песка и щебня приведут в порядок берега, обходя места, на которых растут деревья. В зоне мелководья обустроят биоплато — живой фильтр со специальными водными растениями, там высадят ирис болотный, рогоз и тростник. Культуры на мелководье играют роль природных фильтров пруда, очищение воды будет происходить за счет корней водных растений, на которых живут микроорганизмы."Около пруда обновим дорожки, в качестве покрытий будем использовать экологичные, пропускающие воду теннисит и гранитный отсев. Вдоль одного из берегов обустроим настил с площадкой для отдыха в форме листа клевера. Этот настил будет интегрирован с дорожками вокруг пруда, вдоль которых установим лавочки и урны", — добавил Мельников.Подчеркивается, что завершить работы по реабилитации водоема планируется в третьем квартале этого года.Также уточняется, что Собачий пруд — затопленный песчано-глиняный карьер на пустыре 28-го квартала Битцевского леса. Его площадь составляет пять тысяч квадратных метров, а максимальная глубина достигает порядка двух метров. Сейчас пруд находится в запущенном состоянии. В нем накопилось большое количество ила, образовавшегося из-за разложения опавшей листвы, травы и сухих веток. Он оседает в водоеме и нарушает его микроклимат. Из-за пониженной концентрации кислорода пруд становится мутным и грязным.

https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, благоустройство