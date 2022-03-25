https://ria.ru/20220325/moskva-1780075629.html
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 25.03.2022
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающего ухудшения погодных условий - дождя, снега и сильного ветра, сообщается в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:53
2022-03-25T14:53
2022-03-25T14:56
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москва
мосводосток
петр бирюков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающего ухудшения погодных условий - дождя, снега и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Уточняется, что, согласно прогнозам синоптиков, с субботы, 26 марта, до вторника, 29 марта, в столице ожидаются дождь, снег, порывы ветра до 20 метров в секунду."Из-за прогнозируемого ухудшения погоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Сообщается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В местах возможного скопления воды будет организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосводосток, петр бирюков
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающего ухудшения погодных условий - дождя, снега и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что, согласно прогнозам синоптиков, с субботы, 26 марта, до вторника, 29 марта, в столице ожидаются дождь, снег, порывы ветра до 20 метров в секунду.
"Из-за прогнозируемого ухудшения погоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Сообщается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В местах возможного скопления воды будет организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"Просим горожан в непогоду воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.