https://ria.ru/20220325/moskva-1780075629.html

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 25.03.2022

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающего ухудшения погодных условий - дождя, снега и сильного ветра, сообщается в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:53

2022-03-25T14:53

2022-03-25T14:56

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москва

мосводосток

петр бирюков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающего ухудшения погодных условий - дождя, снега и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Уточняется, что, согласно прогнозам синоптиков, с субботы, 26 марта, до вторника, 29 марта, в столице ожидаются дождь, снег, порывы ветра до 20 метров в секунду."Из-за прогнозируемого ухудшения погоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Сообщается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В местах возможного скопления воды будет организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

https://realty.ria.ru/20220324/gazony-1779613666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, петр бирюков