https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

Еще один фронт. Запад втягивает Молдавию в опасную игру

Еще один фронт. Запад втягивает Молдавию в опасную игру - РИА Новости, 25.03.2022

Еще один фронт. Запад втягивает Молдавию в опасную игру

В ПАСЕ приняли декларацию, которая не только осуждает спецоперацию России на Украине, но и обвиняет Москву в оккупации Приднестровья. Перед этим власти Молдавии РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:00

2022-03-25T08:00

2022-03-25T17:27

россия

дмитрий козак

клаус йоханнис

владимир воронин

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мид молдавии

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В ПАСЕ приняли декларацию, которая не только осуждает спецоперацию России на Украине, но и обвиняет Москву в оккупации Приднестровья. Перед этим власти Молдавии подали заявку на вступление в Евросоюз, а в Тирасполе выразили желание добиться независимости от Кишинева. Однако принятая европейцами формулировка, судя по всему, неприятно удивила обе стороны — Запад усиленно втягивает их в конфликт.Неуважение к КишиневуУзнав о том, как в ЕС предлагают трактовать приднестровские события, молдавские власти бросились всех успокаивать. Вице-спикер парламента Влад Батрынча расценил декларацию ПАСЕ, в которой по инициативе Румынии Приднестровье называют "зоной российской оккупации", как попытку втянуть Молдавию в конфликт на Украине. При этом он подчеркнул, что документ принимали, не учитывая мнения молдавской стороны, делегация республики не участвовала в голосовании и считает случившееся неуважением к Кишиневу. По словам Батрынчи, его страна вообще не хочет вмешиваться в российско-украинское противостояние.Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил в среду, что декларация ПАСЕ носит рекомендательный характер и ни на что не влияет. Кроме того, дипломат указал, что в конституции закреплен нейтральный статус и республика не желает его лишаться. Что касается Тирасполя, то Кишинев будет решать территориальные проблемы исключительно за столом переговоров.В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду на встрече с главой Румынии Клаусом Йоханнисом подчеркнула, что ее страна всегда была за мирное решение, но российские войска из региона все-таки надо вывести. Между тем в январе 2022-го молдавский лидер сказала следующее: "Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Молдавией. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс… Всем предельно ясно, что Россия направила своих людей участвовать в этом действе против Молдавии". Казалось бы, после декларации ПАСЕ Санду вполне могла бы произнести слово "оккупация". Но она этого не сделала. Примечательно, что Россия и Молдавия в каком-то смысле нашли точки соприкосновения. Как и многие молдавские политики, официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала принятый документ неприемлемым и не соответствующим реальному положению дел. Однако в оценках того, что случилось в начале 1990-х, она кардинально разошлась с Санду.Захарова напомнила, что ограниченный контингент российских военнослужащих находится в Приднестровье в соответствии с "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе в Республике Молдова от 21 июля 1992 года". Цель российских войск — исключительно миротворческая операция, которую они успешно осуществляют 30 лет, и охрана складов с советскими боеприпасами в Колбасне. При этом представитель МИД заверила, что россияне покинут регион, как только приднестровская проблема будет полностью урегулирована. Но до этого еще далеко.Переговоры раздораКачество переговоров по Приднестровью действительно оставляет желать лучшего. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян считает, что принятый в ПАСЕ документ не приведет к перезагрузке процесса. Диалог между Кишиневом и Тирасполем давно стагнирует, и на фоне украинских событий здесь вряд ли что-то изменится. Тем временем глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что готов к встрече, а вот Кишинев только имитирует бурную деятельность.В последний раз договориться пытались в феврале — Молдавию и Приднестровье тогда посетил замглавы МИД России Андрей Руденко. Российский дипломат предложил возобновить переговоры по формуле "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Украина, Россия и наблюдатели от США и ЕС). После этого Игнатьев общался с Серебряном, и они даже собирались организовать саммит на уровне глав государств, вот только дату не определили. Как известно, Майя Санду, которая правит Молдавией с декабря 2020-го, ни разу не встречалась с президентом ПМР Вадимом Красносельским, хотя ее предшественники не стеснялись этого.В 2003-м конфликт практически разрешили на основе так называемого Меморандума Козака. Дмитрий Козак был тогда первым замглавы администрации президента России. Он почти убедил Кишинев подписать план, согласно которому Молдавия должна была стать ассиметричной федерацией, а Приднестровье получило бы право блокировать нежелательные для себя законопроекты. Однако в последний момент, в ночь на 25 ноября, президент Молдавии Владимир Воронин отказался от подписания документа. Козак объяснял это прямым давлением со стороны Вашингтона, а молдавский лидер списал провал переговоров на "бесовские силы". С тех пор реальных шансов объединить страну пока не представлялось.Когда же в Приднестровье узнали, что Кишинев стремится в Евросоюз, потребовали цивилизованного, но окончательного развода. И призвали ООН признать наконец их государственность, которая фактически существует уже больше 30 лет. Еще в 2006-м Тирасполь провел референдум, по итогам которого 97 процентов жителей республики высказались за присоединение к России.При этом власти Приднестровья так и не признали ДНР и ЛНР и не стали публично поддерживать действия российских войск на Украине. Вместо этого Красносельский заявил, что с тревогой и сожалением наблюдает за событиями в соседней стране. Больше того, акцию в поддержку спецоперации, которую энтузиасты провели в Тирасполе, власти Приднестровья назвали "провокацией".Шериф левого берегаЗначительная часть экономики Приднестровья — под контролем холдинга "Шериф". Он формирует 52 процента поступлений в бюджет непризнанного государства. Кроме того, компания владеет одноименным футбольным клубом, который в 2021-м впервые в истории Молдавии вышел в Лигу чемпионов.По данным таможенной службы Приднестровья за 2021-й, на торговый оборот республики со странами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан) приходилось 34,7 процента, с членами Евросоюза — 26,8, а с Молдавией и другими государствами — 18,6.Газ в Приднестровье поступает из России, но труба идет по территории Молдавии, контракт у них тоже один на двоих. Зато власти Тирасполя продают населению голубое топливо по цене в девять раз дешевле молдавской. В конце прошлого года в Приднестровье платили 1,25 лея за кубометр топлива, а в Молдавии — 11,08 лея (почти семь и 60 рублей соответственно). При этом провозглашенная республика, по словам Кишинева, не платит за газ. В результате в 2021-м их общие обязательства перед "Газпромом", по некоторым данным, составляли около восьми миллиардов долларов, но на долю молдавских властей приходилось только около 715 миллионов.Средняя зарплата в непризнанной республике — около трех-четырех тысяч приднестровских рублей (примерно 25 тысяч российских), в Молдавии — в два раза выше. Молодежь старается выехать на заработки за границу. Им легко получить молдавский паспорт (у страны безвизовый режим с государствами ЕС) и России (которая раздает гражданство в упрощенном порядке по аналогии с Абхазией и Южной Осетией).Последствия необдуманных шаговРезолюция ПАСЕ — это только консолидированное мнение стран Евросоюза, но ее формулировки в отношении Приднестровья почти полностью повторяют решения Конституционного суда Молдавии 2017-го. В том числе и об оккупации, указывает Наталья Харитонова, доктор политических наук, профессор РАНХиГС. Кроме того, 2018-м Кишинев инициировал принятие резолюции Генассамблеи ООН, в которой впервые на столь высоком уровне прозвучал призыв к выводу российских войск из Приднестровья."Тем не менее молдавские власти понимают, что необдуманные шаги могут привести к очень неприятным последствиям. Поэтому представителей Кишинева и не было среди инициаторов резолюции ПАСЕ — ее внесла румынская делегация, — рассказывает эксперт. — Румыния, за которой стоят США, хочет реализовать давнюю мечту о государстве, частью которого будет Молдавия без Приднестровья. В свою очередь, Вашингтон, очевидно, надеется на обострение ситуации на Днестре, чтобы растянуть силы России и измотать ее. На этом фоне в местных СМИ уже вышло несколько провокационных сообщений о том, что с территории Приднестровья кто-то якобы бомбит Украину".По словам Харитоновой, Майя Санду прекрасно понимает, что конфликт с Россией, чьи миротворцы расположены в зоне безопасности на Днестре, с большой вероятностью приведет к смене власти — рейтинг у нее и без того низкий. Во-первых, Молдавия переживает газовый кризис и проблемы с поставками продовольствия, во-вторых — в страну хлынули беженцы с Украины, и на их содержание средств катастрофически не хватает."Американцы и румыны пытаются втянуть Молдавию в российско-украинский конфликт, сделать его масштабнее. Но Санду не желает такого сценария. Хотя в последние дни официальное мнение Кишинева по украинскому кейсу все ближе к позиции Запада. В свою очередь, власти Приднестровья выжидают. Судьба республики зависит от успехов российской операции в Одесской области. Так как ключевая проблема непризнанной страны заключается в том, что это анклав, который зажат между Молдавией и Украиной, установление Россией контроля на границе с Одесской областью будет означать разблокирование Приднестровья", — отмечает эксперт.Молдавский политолог Виталий Андриевский тоже подчеркивает, что в прошлом власти его республики с международных трибун неоднократно заявляли о необходимости вывода из Приднестровья российских войск. По мнению Андриевского, для местных властей втягивание в украинские события — как кошмарный сон. "Кто-то пытается спровоцировать население Приднестровья на конфликт с Украиной, но официальный Тирасполь понимает: как только это случится, он окажется в экономической изоляции", — указывает политолог. Одно дело на словах требовать независимости, и совсем другое — предпринимать к ней конкретные шаги в нынешних условиях.

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

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