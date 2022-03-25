Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником

"Хочу выразить всем вам слова признательности за вклад в сохранение наследия, который вы вносите, за создание новых прекрасных произведений. Благодарю тех, кто помогает в развитии учреждений культуры и образования по всей стране, кто делает проекты интересными, технологичными и доступными", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте ведомства.