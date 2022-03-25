Рейтинг@Mail.ru
Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220325/lyubimova-1780008148.html
Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2022
Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
Министр Ольга Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:04
2022-03-25T11:04
культура
новости культуры
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569618017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f68c97ea502f0d6830c2d48f544b28b0.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Министр Ольга Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником. Министр культуры также поблагодарила волонтеров."Идеи добровольчества и взаимной поддержки уходят корнями в самую суть отечественной культуры, определяя мысли и поступки человека. Уверена, всех нас впереди ждет немало ярких открытий и творческих прорывов. Желаю вам крепкого здоровья и успехов!" — заключила Любимова.День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года.
https://ria.ru/20220325/ukaz-1779995038.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569618017_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_45bb6aa28d5cbc24a6b106f3130c8574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
11:04 25.03.2022
 
Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником

Министр Ольга Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником

© Фото предоставлено Министерством КультурыМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фото предоставлено Министерством Культуры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Министр Ольга Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником.

"Хочу выразить всем вам слова признательности за вклад в сохранение наследия, который вы вносите, за создание новых прекрасных произведений. Благодарю тех, кто помогает в развитии учреждений культуры и образования по всей стране, кто делает проекты интересными, технологичными и доступными", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте ведомства.

Министр культуры также поблагодарила волонтеров.
"Идеи добровольчества и взаимной поддержки уходят корнями в самую суть отечественной культуры, определяя мысли и поступки человека. Уверена, всех нас впереди ждет немало ярких открытий и творческих прорывов. Желаю вам крепкого здоровья и успехов!" — заключила Любимова.
День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
09:59Культура
Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала