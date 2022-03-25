https://ria.ru/20220325/lyubimova-1780008148.html
Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2022
Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
Министр Ольга Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:04
2022-03-25T11:04
2022-03-25T11:04
культура
новости культуры
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Министр Ольга Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником. Министр культуры также поблагодарила волонтеров."Идеи добровольчества и взаимной поддержки уходят корнями в самую суть отечественной культуры, определяя мысли и поступки человека. Уверена, всех нас впереди ждет немало ярких открытий и творческих прорывов. Желаю вам крепкого здоровья и успехов!" — заключила Любимова.День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
Министр Ольга Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Министр Ольга Любимова поздравила работников культуры с профессиональным праздником.
"Хочу выразить всем вам слова признательности за вклад в сохранение наследия, который вы вносите, за создание новых прекрасных произведений. Благодарю тех, кто помогает в развитии учреждений культуры и образования по всей стране, кто делает проекты интересными, технологичными и доступными", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте ведомства.
Министр культуры также поблагодарила волонтеров.
"Идеи добровольчества и взаимной поддержки уходят корнями в самую суть отечественной культуры, определяя мысли и поступки человека. Уверена, всех нас впереди ждет немало ярких открытий и творческих прорывов. Желаю вам крепкого здоровья и успехов!" — заключила Любимова.
День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года.