https://ria.ru/20220325/lesozagotovka-1780074139.html
Пермский край намерен увеличить объемы лесозаготовок
Пермский край намерен увеличить объемы лесозаготовок - РИА Новости, 25.03.2022
Пермский край намерен увеличить объемы лесозаготовок
Власти Пермского края прорабатывают вопрос об увеличении объема лесозаготовок, чтобы на фоне санкционного давления удовлетворить потребности внутреннего рынка в РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:48
2022-03-25T14:48
2022-03-25T14:48
экономика
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 25 мар – РИА Новости. Власти Пермского края прорабатывают вопрос об увеличении объема лесозаготовок, чтобы на фоне санкционного давления удовлетворить потребности внутреннего рынка в древесной продукции, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Правительство Пермского края в четверг рассмотрело вопрос рационального использования лесного фонда. Как отметил губернатор региона Дмитрий Махонин, в лесном хозяйстве заняты свыше 1,5 тысяч человек, на территории работают крупнейшие деревообрабатывающие компании, и их задача сейчас – "обеспечить страну древесиной в нужных объемах"."Сейчас профильное министерство ведет работу по подбору дополнительных участков леса, для того чтобы увеличить объемы заготовки древесной продукции предприятий и увеличить их производство. Это в свою очередь позволит удовлетворить потребность в древесине внутри Пермского края и в других регионах России", – сказал Махонин.По его мнению, это особенно актуально в связи с санкционным давлением. При этом губернатор подчеркнул, что при реализации этих планов необходимо рачительно подходить к использованию лесов и прикладывать все усилия для их сохранения и своевременного восстановления.По информации министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича, общий запас древесины в регионе составляет 1,5 миллиарда кубометров. "Для неистощительного использования лесов ежегодно может заготавливаться 21,7 миллиона кубометров, но фактический объем заготовки гораздо меньше – 8,4 миллионов кубометров", – цитирует министра пресс-служба губернатора.Губернатор Махонин выразил уверенность в том, что реализация приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов станет хорошим подспорьем в части импортозамещения. По его словам, это "помогает государству создавать новые рабочие места, осваивать новые территории, привлекать квалифицированные кадры".Махонин особо подчеркнул важность обеспечения занятости населения в северных территориях региона, где есть безработица. "Бизнес должен обеспечить легализацию рабочих мест на предприятиях лесопереработки, это и социальные гарантии, и будущая пенсия жителей нашего региона", – заявил губернатор.
https://ria.ru/20220318/subsidii-1778816345.html
https://ria.ru/20220310/kredit-1777556630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий махонин, пермский край
ПЕРМЬ, 25 мар – РИА Новости. Власти Пермского края прорабатывают вопрос об увеличении объема лесозаготовок, чтобы на фоне санкционного давления удовлетворить потребности внутреннего рынка в древесной продукции, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Правительство Пермского края
в четверг рассмотрело вопрос рационального использования лесного фонда. Как отметил губернатор региона Дмитрий Махонин
, в лесном хозяйстве заняты свыше 1,5 тысяч человек, на территории работают крупнейшие деревообрабатывающие компании, и их задача сейчас – "обеспечить страну древесиной в нужных объемах".
"Сейчас профильное министерство ведет работу по подбору дополнительных участков леса, для того чтобы увеличить объемы заготовки древесной продукции предприятий и увеличить их производство. Это в свою очередь позволит удовлетворить потребность в древесине внутри Пермского края и в других регионах России", – сказал Махонин.
По его мнению, это особенно актуально в связи с санкционным давлением. При этом губернатор подчеркнул, что при реализации этих планов необходимо рачительно подходить к использованию лесов и прикладывать все усилия для их сохранения и своевременного восстановления.
По информации министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича, общий запас древесины в регионе составляет 1,5 миллиарда кубометров. "Для неистощительного использования лесов ежегодно может заготавливаться 21,7 миллиона кубометров, но фактический объем заготовки гораздо меньше – 8,4 миллионов кубометров", – цитирует министра пресс-служба губернатора.
Губернатор Махонин выразил уверенность в том, что реализация приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов станет хорошим подспорьем в части импортозамещения. По его словам, это "помогает государству создавать новые рабочие места, осваивать новые территории, привлекать квалифицированные кадры".
Махонин особо подчеркнул важность обеспечения занятости населения в северных территориях региона, где есть безработица. "Бизнес должен обеспечить легализацию рабочих мест на предприятиях лесопереработки, это и социальные гарантии, и будущая пенсия жителей нашего региона", – заявил губернатор.