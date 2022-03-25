https://ria.ru/20220325/latviya-1780151619.html

Президент Латвии заявил о готовности страны заместить российский газ

Президент Латвии заявил о готовности страны заместить российский газ - РИА Новости, 25.03.2022

Президент Латвии заявил о готовности страны заместить российский газ

Латвии не стоит переоценивать степень своей зависимости от поставок энергоносителей из России, поскольку российские нефть, электричество и газ можно заменить... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:52

2022-03-25T18:52

2022-03-25T18:52

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в мире

эгилс левитс

природный газ

нефть

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Латвии не стоит переоценивать степень своей зависимости от поставок энергоносителей из России, поскольку российские нефть, электричество и газ можно заменить импортом из других стран, в том числе из США, заявил в пятницу президент Латвии Эгилс Левитс."Что касается Латвии, мы не должны переоценивать нашу зависимость от российской энергии. Приблизительно 10% нефти импортируется из России, и мы будем покупать ее на других рынках, у других стран. Что касается электричества, 7% поставляются из России, и это тоже можно заменить. Что касается природного газа, большинство импорта - из России, но возможно также заменить СПГ (сжиженным природным газом)... США только что предложили увеличить экспорт СПГ в Европу", - сказал Левитс в интервью Washington Post.Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что в настоящее время 40% общей потребляемой энергии в Латвии производится из возобновляемых ресурсов, 36% - из природного газа, 90% которого поступает из России. По словам Кариньша, для уменьшения энергозависимости от России Латвия должна рассмотреть возможность перехода на ядерную энергию.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.

https://ria.ru/20220325/gaz-1780102937.html

https://ria.ru/20220325/italiya-1780088006.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сша, латвия, в мире, эгилс левитс, природный газ, нефть, электричество