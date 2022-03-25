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Президент Латвии заявил о готовности страны заместить российский газ - РИА Новости, 25.03.2022
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Президент Латвии заявил о готовности страны заместить российский газ
Президент Латвии заявил о готовности страны заместить российский газ - РИА Новости, 25.03.2022
Президент Латвии заявил о готовности страны заместить российский газ
Латвии не стоит переоценивать степень своей зависимости от поставок энергоносителей из России, поскольку российские нефть, электричество и газ можно заменить... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:52
2022-03-25T18:52
экономика
россия
сша
латвия
в мире
эгилс левитс
природный газ
нефть
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Латвии не стоит переоценивать степень своей зависимости от поставок энергоносителей из России, поскольку российские нефть, электричество и газ можно заменить импортом из других стран, в том числе из США, заявил в пятницу президент Латвии Эгилс Левитс."Что касается Латвии, мы не должны переоценивать нашу зависимость от российской энергии. Приблизительно 10% нефти импортируется из России, и мы будем покупать ее на других рынках, у других стран. Что касается электричества, 7% поставляются из России, и это тоже можно заменить. Что касается природного газа, большинство импорта - из России, но возможно также заменить СПГ (сжиженным природным газом)... США только что предложили увеличить экспорт СПГ в Европу", - сказал Левитс в интервью Washington Post.Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что в настоящее время 40% общей потребляемой энергии в Латвии производится из возобновляемых ресурсов, 36% - из природного газа, 90% которого поступает из России. По словам Кариньша, для уменьшения энергозависимости от России Латвия должна рассмотреть возможность перехода на ядерную энергию.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
https://ria.ru/20220325/gaz-1780102937.html
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экономика, россия, сша, латвия, в мире, эгилс левитс, природный газ, нефть, электричество
18:52 25.03.2022
 
Президент Латвии заявил о готовности страны заместить российский газ

Президент Латвии Левитс: страна способна заменить поставки нефти и газа из России

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Президент Латвии Эгилс Левитс
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Латвии не стоит переоценивать степень своей зависимости от поставок энергоносителей из России, поскольку российские нефть, электричество и газ можно заменить импортом из других стран, в том числе из США, заявил в пятницу президент Латвии Эгилс Левитс.
"Что касается Латвии, мы не должны переоценивать нашу зависимость от российской энергии. Приблизительно 10% нефти импортируется из России, и мы будем покупать ее на других рынках, у других стран. Что касается электричества, 7% поставляются из России, и это тоже можно заменить. Что касается природного газа, большинство импорта - из России, но возможно также заменить СПГ (сжиженным природным газом)... США только что предложили увеличить экспорт СПГ в Европу", - сказал Левитс в интервью Washington Post.
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Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что в настоящее время 40% общей потребляемой энергии в Латвии производится из возобновляемых ресурсов, 36% - из природного газа, 90% которого поступает из России. По словам Кариньша, для уменьшения энергозависимости от России Латвия должна рассмотреть возможность перехода на ядерную энергию.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
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