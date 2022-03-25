https://ria.ru/20220325/kultura-1780080275.html

Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2022

Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравил российских деятелей культуры с профессиональным праздником и отметил значимость их труда для государства. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:12

2022-03-25T15:12

2022-03-25T15:25

культура

общество

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россия

день работника культуры в россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравил российских деятелей культуры с профессиональным праздником и отметил значимость их труда для государства.День работника культуры в РФ ежегодно отмечается 25 марта."Прежде всего, хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с Днем работника культуры. Он учрежден в честь огромной когорты людей, настоящих подвижников, посвятивших свою жизнь российской культуре", - сказал Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры."Великая и неисчерпаемая она (культура – ред.) отражает все разнообразие духовного и исторического наследия и традиций многонационального народа нашей страны, является одной из важнейших основ государства и общества, служит укреплению нашей сплоченности, формированию у юных граждан чувства понимания родины", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220325/prazdnik-1779607676.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, новости культуры, культура, россия, день работника культуры в россии