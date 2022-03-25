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Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220325/kultura-1780080275.html
Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2022
Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравил российских деятелей культуры с профессиональным праздником и отметил значимость их труда для государства. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:12
2022-03-25T15:25
культура
общество
владимир путин
новости культуры
культура
россия
день работника культуры в россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравил российских деятелей культуры с профессиональным праздником и отметил значимость их труда для государства.День работника культуры в РФ ежегодно отмечается 25 марта."Прежде всего, хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с Днем работника культуры. Он учрежден в честь огромной когорты людей, настоящих подвижников, посвятивших свою жизнь российской культуре", - сказал Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры."Великая и неисчерпаемая она (культура – ред.) отражает все разнообразие духовного и исторического наследия и традиций многонационального народа нашей страны, является одной из важнейших основ государства и общества, служит укреплению нашей сплоченности, формированию у юных граждан чувства понимания родины", - подчеркнул президент.
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общество, владимир путин, новости культуры, культура, россия, день работника культуры в россии
15:12 25.03.2022 (обновлено: 15:25 25.03.2022)
 
Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

Президент Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравил российских деятелей культуры с профессиональным праздником и отметил значимость их труда для государства.
День работника культуры в РФ ежегодно отмечается 25 марта.
"Прежде всего, хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с Днем работника культуры. Он учрежден в честь огромной когорты людей, настоящих подвижников, посвятивших свою жизнь российской культуре", - сказал Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры.
"Великая и неисчерпаемая она (культура – ред.) отражает все разнообразие духовного и исторического наследия и традиций многонационального народа нашей страны, является одной из важнейших основ государства и общества, служит укреплению нашей сплоченности, формированию у юных граждан чувства понимания родины", - подчеркнул президент.
Художники-реставраторы осматривают повреждения на картине М.В. Нестерова Святая Русь в Русском музее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
00:22
День работника культуры
 
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