https://ria.ru/20220325/kultura-1780080275.html
Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2022
Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравил российских деятелей культуры с профессиональным праздником и отметил значимость их труда для государства. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:12
2022-03-25T15:12
2022-03-25T15:25
культура
общество
владимир путин
новости культуры
культура
россия
день работника культуры в россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравил российских деятелей культуры с профессиональным праздником и отметил значимость их труда для государства.День работника культуры в РФ ежегодно отмечается 25 марта."Прежде всего, хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с Днем работника культуры. Он учрежден в честь огромной когорты людей, настоящих подвижников, посвятивших свою жизнь российской культуре", - сказал Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры."Великая и неисчерпаемая она (культура – ред.) отражает все разнообразие духовного и исторического наследия и традиций многонационального народа нашей страны, является одной из важнейших основ государства и общества, служит укреплению нашей сплоченности, формированию у юных граждан чувства понимания родины", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220325/prazdnik-1779607676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, новости культуры, культура, россия, день работника культуры в россии
15:12 25.03.2022 (обновлено: 15:25 25.03.2022)
Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
Президент Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравил российских деятелей культуры с профессиональным праздником и отметил значимость их труда для государства.
День работника культуры в РФ
ежегодно отмечается 25 марта.
"Прежде всего, хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с Днем работника культуры. Он учрежден в честь огромной когорты людей, настоящих подвижников, посвятивших свою жизнь российской культуре", - сказал Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры.
"Великая и неисчерпаемая она (культура – ред.) отражает все разнообразие духовного и исторического наследия и традиций многонационального народа нашей страны, является одной из важнейших основ государства и общества, служит укреплению нашей сплоченности, формированию у юных граждан чувства понимания родины", - подчеркнул президент.