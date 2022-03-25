Калягин назвал отмену русской культуры несправедливостью для зрителей
Калягин: отмена русской культуры несправедлива в первую очередь по отношению к зрителям
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Санкции Запада, включающие в себя запрет на русскую культуру, несправедливы в первую очередь по отношению к зрителям, тем не менее текущая ситуация поможет наладить межрегиональное сотрудничество между театрами, заявил председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин.
"Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами – девиз прекрасный, лучше не бывает. Сегодня западные страны идут под другим девизом, девизом ненависти к России. И Чайковского запрещают, и не пускают наших деятелей культуры, срываются выступления и контракты. В первую очередь это несправедливо к зрителям, которые нас ждут. Надеюсь, что здравомыслие восторжествует", - сказал Калягин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Глава СТД уточнил, что в театре Et Cetera спектакли, поставленные по пьесе украинских драматургов, никто из афиш не вытеснял и не планирует. "Никому в голову не пришло, что сейчас не надо ставить украинских авторов. Боже упаси, такого в страшном сне не может присниться никому", - подчеркнул худрук.
Кроме того, Калягин отметил, что текущая ситуация может подтолкнуть театры к тесному межрегиональному сотрудничеству, напомнив, что театральная деятельность ведется не только в Европе, но и в дружественных странах.
"Прежде всего, нет таких санкций - и никогда не будет, - которые помешали бы появлению новых талантов. Западные санкции сыграют свою роль, но она будет скорее временной трудностью. Как будет работать, например, "Чеховский фестиваль", я не знаю, честно скажу. Но в СТД уже 15 лет открывается Международная театральная школа, и желающих много - из Финляндии, Италии, Монголии, Армении, Ливана. Да, в прошлые годы было больше народу из зарубежных стран. Но мы неплохо существуем и будем по-прежнему ждать в Международной театральной школе молодых коллег, они приезжают к нам на полное иждивение и получают все знания, какие могут получить", - сказал Калягин.
По словам главы СТД, способность театра выживать "в любых условиях", в том числе, связана со зрителем, который "не предал нас в пандемию и сейчас тоже не оставил, разделяя с нами тревоги и боль". На вопрос о том, какие изменения коснулись русских театров за рубежом, Калягин предположил, что русские театры в зарубежье "до этого жили трудно, а сейчас - еще труднее", уточнив, что мало знает о том, как сейчас живут зарубежные театры в принципе.