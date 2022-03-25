https://ria.ru/20220325/kosovo-1780080378.html

В Косово сербы протестуют против запрета Приштины на проведение выборов

В Косово сербы протестуют против запрета Приштины на проведение выборов - РИА Новости, 25.03.2022

В Косово сербы протестуют против запрета Приштины на проведение выборов

В самопровозглашенной республике Косово проходят митинги сербов против запрета косовоалбанских властей на проведение в крае выборов депутатов парламента и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:12

2022-03-25T15:12

2022-03-25T15:12

в мире

сербия

косово

приштина

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нато

освободительная армия косово

косовска-митровица

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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. В самопровозглашенной республике Косово проходят митинги сербов против запрета косовоалбанских властей на проведение в крае выборов депутатов парламента и президента Сербии 3 апреля, акции идут на населенном сербами севере края и в Грачанице близ Приштины.В годовщину начала бомбардировок НАТО 24 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил о смене косовоалбанскими властями председателя Основного (первой инстанции) суда в Косовска-Митровице Лиляны Стеванович из-за ее участия во встрече представителей косовских сербов с ним в Белграде. Сербский лидер заявил, что премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти "решил напасть на сербов" и что Брюссельское соглашение между Белградом и Приштиной из-за этого "больше не существует".В пятницу косовские сербы собрались на мирные протесты в крупнейшем анклаве Грачаница под Приштиной и северной части Косовска-Митровицы."Перед памятником Князю Лазарю в северной части Митровицы собрались несколько тысяч граждан. Они держат транспаранты с лозунгами против нарушения прав сербов и насилия властей в Приштине… Несколько тысяч сербов собрались в Грачанице и носят транспарант "Мирно против насилия Курти". Ожидается, что сербы мирно выразят недовольство и несогласие из-за нарушения гражданских прав и прав человека, планируется мирное шествия без политических выступлений и заявлений", - передает портал Kosovo online.В пятницу сообщалось, что колонна автомобилей полиции самопровозглашенного Косово выдвинулась на север края из Приштины. Пресс-секретарь ведомства Баки Келяни заверил журналистов на брифинге, что речь идет об обычных мерах безопасности.Власти Сербии ранее потребовали обеспечить проведение выборов президента и парламента страны на территории Косово 3 апреля и призвало Запад надавить на Приштину, Курти отказался.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220220/kosovo-1773845290.html

https://ria.ru/20220323/nato-1779757934.html

сербия

косово

приштина

косовска-митровица

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, приштина, оон, нато, освободительная армия косово, косовска-митровица, альбин курти, александр вучич