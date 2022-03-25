Рейтинг@Mail.ru
В Косово сербы протестуют против запрета Приштины на проведение выборов - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/kosovo-1780080378.html
В Косово сербы протестуют против запрета Приштины на проведение выборов
В Косово сербы протестуют против запрета Приштины на проведение выборов - РИА Новости, 25.03.2022
В Косово сербы протестуют против запрета Приштины на проведение выборов
В самопровозглашенной республике Косово проходят митинги сербов против запрета косовоалбанских властей на проведение в крае выборов депутатов парламента и... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:12
2022-03-25T15:12
в мире
сербия
косово
приштина
оон
нато
освободительная армия косово
косовска-митровица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. В самопровозглашенной республике Косово проходят митинги сербов против запрета косовоалбанских властей на проведение в крае выборов депутатов парламента и президента Сербии 3 апреля, акции идут на населенном сербами севере края и в Грачанице близ Приштины.В годовщину начала бомбардировок НАТО 24 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил о смене косовоалбанскими властями председателя Основного (первой инстанции) суда в Косовска-Митровице Лиляны Стеванович из-за ее участия во встрече представителей косовских сербов с ним в Белграде. Сербский лидер заявил, что премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти "решил напасть на сербов" и что Брюссельское соглашение между Белградом и Приштиной из-за этого "больше не существует".В пятницу косовские сербы собрались на мирные протесты в крупнейшем анклаве Грачаница под Приштиной и северной части Косовска-Митровицы."Перед памятником Князю Лазарю в северной части Митровицы собрались несколько тысяч граждан. Они держат транспаранты с лозунгами против нарушения прав сербов и насилия властей в Приштине… Несколько тысяч сербов собрались в Грачанице и носят транспарант "Мирно против насилия Курти". Ожидается, что сербы мирно выразят недовольство и несогласие из-за нарушения гражданских прав и прав человека, планируется мирное шествия без политических выступлений и заявлений", - передает портал Kosovo online.В пятницу сообщалось, что колонна автомобилей полиции самопровозглашенного Косово выдвинулась на север края из Приштины. Пресс-секретарь ведомства Баки Келяни заверил журналистов на брифинге, что речь идет об обычных мерах безопасности.Власти Сербии ранее потребовали обеспечить проведение выборов президента и парламента страны на территории Косово 3 апреля и призвало Запад надавить на Приштину, Курти отказался.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
https://ria.ru/20220220/kosovo-1773845290.html
https://ria.ru/20220323/nato-1779757934.html
сербия
косово
приштина
косовска-митровица
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, приштина, оон, нато, освободительная армия косово, косовска-митровица, альбин курти, александр вучич
15:12 25.03.2022
 
В Косово сербы протестуют против запрета Приштины на проведение выборов

В Косово сербы протестуют против запрета Приштины на проведение выборов депутатов 3 апреля

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Сербии
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Государственный флаг Сербии
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. В самопровозглашенной республике Косово проходят митинги сербов против запрета косовоалбанских властей на проведение в крае выборов депутатов парламента и президента Сербии 3 апреля, акции идут на населенном сербами севере края и в Грачанице близ Приштины.
В годовщину начала бомбардировок НАТО 24 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил о смене косовоалбанскими властями председателя Основного (первой инстанции) суда в Косовска-Митровице Лиляны Стеванович из-за ее участия во встрече представителей косовских сербов с ним в Белграде. Сербский лидер заявил, что премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти "решил напасть на сербов" и что Брюссельское соглашение между Белградом и Приштиной из-за этого "больше не существует".
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 00:44
Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич
В пятницу косовские сербы собрались на мирные протесты в крупнейшем анклаве Грачаница под Приштиной и северной части Косовска-Митровицы.
"Перед памятником Князю Лазарю в северной части Митровицы собрались несколько тысяч граждан. Они держат транспаранты с лозунгами против нарушения прав сербов и насилия властей в Приштине… Несколько тысяч сербов собрались в Грачанице и носят транспарант "Мирно против насилия Курти". Ожидается, что сербы мирно выразят недовольство и несогласие из-за нарушения гражданских прав и прав человека, планируется мирное шествия без политических выступлений и заявлений", - передает портал Kosovo online.
В пятницу сообщалось, что колонна автомобилей полиции самопровозглашенного Косово выдвинулась на север края из Приштины. Пресс-секретарь ведомства Баки Келяни заверил журналистов на брифинге, что речь идет об обычных мерах безопасности.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 22:06
Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово
Власти Сербии ранее потребовали обеспечить проведение выборов президента и парламента страны на территории Косово 3 апреля и призвало Запад надавить на Приштину, Курти отказался.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
 
В миреСербияКосовоПриштинаООННАТООсвободительная армия КосовоКосовска-МитровицаАльбин КуртиАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала