https://ria.ru/20220325/koronavirus-1780016360.html
В России за сутки госпитализировали 4212 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4212 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.03.2022
В России за сутки госпитализировали 4212 пациентов с COVID-19
В России за сутки более 4,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией разместили в больницах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:21
2022-03-25T11:21
2022-03-25T12:01
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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коронавирусы
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В России за сутки более 4,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией разместили в больницах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 25 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4212 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,2%", — рассказали там.Рост числа госпитализаций наблюдается в 26 регионах, снижение — в 57, в двух регионах ситуация осталась без изменений.Всего за сутки зарегистрировали 25,3 тысячи новых случаев, скончались 398 человек, уточнили в оперштабе.За тот же период выздоровели 61 860 человек, или на семь процентов меньше по сравнению с 24 марта.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 474 миллиона зараженных, 6,1 миллиона из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты почти 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 51,7 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
11:21 25.03.2022 (обновлено: 12:01 25.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 4212 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 25 382 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
В России за сутки более 4,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией разместили в больницах, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"По состоянию на 25 марта 2022 года в Российской Федерации
: количество госпитализаций за сутки составило 4212 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,2%", — рассказали там.
Рост числа госпитализаций наблюдается в 26 регионах, снижение — в 57, в двух регионах ситуация осталась без изменений.
Всего за сутки зарегистрировали 25,3 тысячи новых случаев, скончались 398 человек, уточнили в оперштабе.
За тот же период выздоровели 61 860 человек, или на семь процентов меньше по сравнению с 24 марта.
В мире, по данным ВОЗ
, насчитывается 474 миллиона зараженных, 6,1 миллиона из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты почти 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 51,7 процента.