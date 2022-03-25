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Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем Китая запуск ракеты КНДР
Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем Китая запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 25.03.2022
Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем Китая запуск ракеты КНДР
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил со спецпредставителем правительства КНР Лю Сяомином запуск КНДР баллистической ракеты, стороны выразили обеспокоенность в РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:07
2022-03-25T19:07
2022-03-25T19:07
в мире
россия
китай
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил со спецпредставителем правительства КНР Лю Сяомином запуск КНДР баллистической ракеты, стороны выразили обеспокоенность в связи с ситуацией, сообщило министерство иностранных дел России.По данным ведомства, консультации состоялись 25 марта в Москве."Предметно обсуждалась текущая ситуация на Корейском полуострове, в том числе в контексте запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта. Была выражена обеспокоенность в связи с последним развитием событий в субрегионе", - говорится в заявлении министерства.Кроме того, в ходе переговоров была подчеркнула необходимость наращивать усилия вовлеченных сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем Северо-Восточной Азии, предполагающего учет справедливых и законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности."Условлено поддерживать плотную координацию между Россией и Китаем на данном направлении", - отметило ведомство.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779970831.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, кндр (северная корея)
Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем Китая запуск ракеты КНДР
Замглавы МИД Моргулов обсудил со спецпредставителем Китая Лю Сяомином запуск ракеты КНДР