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Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем Китая запуск ракеты КНДР

Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем Китая запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 25.03.2022

Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем Китая запуск ракеты КНДР

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил со спецпредставителем правительства КНР Лю Сяомином запуск КНДР баллистической ракеты, стороны выразили обеспокоенность в РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:07

2022-03-25T19:07

2022-03-25T19:07

в мире

россия

китай

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил со спецпредставителем правительства КНР Лю Сяомином запуск КНДР баллистической ракеты, стороны выразили обеспокоенность в связи с ситуацией, сообщило министерство иностранных дел России.По данным ведомства, консультации состоялись 25 марта в Москве."Предметно обсуждалась текущая ситуация на Корейском полуострове, в том числе в контексте запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта. Была выражена обеспокоенность в связи с последним развитием событий в субрегионе", - говорится в заявлении министерства.Кроме того, в ходе переговоров была подчеркнула необходимость наращивать усилия вовлеченных сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем Северо-Восточной Азии, предполагающего учет справедливых и законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности."Условлено поддерживать плотную координацию между Россией и Китаем на данном направлении", - отметило ведомство.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779970831.html

россия

китай

кндр (северная корея)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, китай, кндр (северная корея)