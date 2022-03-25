https://ria.ru/20220325/kiberataki-1779967999.html

США обвинили четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор

США обвинили четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор - РИА Новости, 25.03.2022

США обвинили четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор

Четверо россиян обвинены в США в участии в хакерских атаках на глобальный энергосектор, сообщает минюст. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T00:31

2022-03-25T00:31

2022-03-25T00:31

сша

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Четверо россиян обвинены в США в участии в хакерских атаках на глобальный энергосектор, сообщает минюст.Там отмечается, что атаки были нацелены на тысячи компьютеров в сотнях компаний в 135 странах мира.Как утверждает минюст, россиянин Евгений Гладких работал в НИИ Минобороны РФ и вместе с сообщниками намеревался нанести ущерб критической инфраструктуре за пределами США, что привело к аварийным отключениям на объекте, а затем якобы произошла попытка взлома компьютеров уже американской компании, которая управляла аналогичными объектами в США. В другом документе, как говорится в сообщении, речь идет о Павле Акулове, "трех офицерах ФСБ" и их сообщниках.Гладких, как указывает минюст, "был сотрудником Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Ему вменили обвинения по трем пунктам. Акулова, Михаила Гаврилова и Марата Тюкова минюст называет "офицерами воинской части 71330 или "Центра 16". "В обвинительном заключении утверждается, что в период с 2012 по 2017 год Акулов, Гаврилов, Тюков и их сообщники занимались компьютерными взломами, включая атаки на цепочки поставок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220325/nagrada-1779967187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство юстиции сша, в мире, кибератаки, вашингтон