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США обвинили четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор - РИА Новости, 25.03.2022
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США обвинили четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор
США обвинили четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор - РИА Новости, 25.03.2022
США обвинили четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор
Четверо россиян обвинены в США в участии в хакерских атаках на глобальный энергосектор, сообщает минюст. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T00:31
2022-03-25T00:31
сша
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство юстиции сша
в мире
кибератаки
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Четверо россиян обвинены в США в участии в хакерских атаках на глобальный энергосектор, сообщает минюст.Там отмечается, что атаки были нацелены на тысячи компьютеров в сотнях компаний в 135 странах мира.Как утверждает минюст, россиянин Евгений Гладких работал в НИИ Минобороны РФ и вместе с сообщниками намеревался нанести ущерб критической инфраструктуре за пределами США, что привело к аварийным отключениям на объекте, а затем якобы произошла попытка взлома компьютеров уже американской компании, которая управляла аналогичными объектами в США. В другом документе, как говорится в сообщении, речь идет о Павле Акулове, "трех офицерах ФСБ" и их сообщниках.Гладких, как указывает минюст, "был сотрудником Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Ему вменили обвинения по трем пунктам. Акулова, Михаила Гаврилова и Марата Тюкова минюст называет "офицерами воинской части 71330 или "Центра 16". "В обвинительном заключении утверждается, что в период с 2012 по 2017 год Акулов, Гаврилов, Тюков и их сообщники занимались компьютерными взломами, включая атаки на цепочки поставок", - говорится в сообщении.
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сша, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство юстиции сша, в мире, кибератаки, вашингтон
00:31 25.03.2022
 
США обвинили четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор

Минюст США обвинил четырех россиян в хакерских атаках на глобальный энергосектор

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Четверо россиян обвинены в США в участии в хакерских атаках на глобальный энергосектор, сообщает минюст.

"Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения, в которых четырем подсудимым — гражданам России, работавшим на российское правительство, были предъявлены обвинения в попытках, поддержке и проведении компьютерных взломов, которые вместе, в рамках двух отдельных сговоров, были направлены на глобальный энергетический сектор в период с 2012 по 2018 год", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минюста.

Там отмечается, что атаки были нацелены на тысячи компьютеров в сотнях компаний в 135 странах мира.
Как утверждает минюст, россиянин Евгений Гладких работал в НИИ Минобороны РФ и вместе с сообщниками намеревался нанести ущерб критической инфраструктуре за пределами США, что привело к аварийным отключениям на объекте, а затем якобы произошла попытка взлома компьютеров уже американской компании, которая управляла аналогичными объектами в США. В другом документе, как говорится в сообщении, речь идет о Павле Акулове, "трех офицерах ФСБ" и их сообщниках.
Гладких, как указывает минюст, "был сотрудником Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Ему вменили обвинения по трем пунктам. Акулова, Михаила Гаврилова и Марата Тюкова минюст называет "офицерами воинской части 71330 или "Центра 16". "В обвинительном заключении утверждается, что в период с 2012 по 2017 год Акулов, Гаврилов, Тюков и их сообщники занимались компьютерными взломами, включая атаки на цепочки поставок", - говорится в сообщении.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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США объявили награду за данные о местонахождении россиянина Гладких
 
СШАРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство юстиции СШАВ миреКибератакиВашингтон
 
 
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