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В США заявили, что не планируют применять химическое оружие - РИА Новости, 25.03.2022
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В США заявили, что не планируют применять химическое оружие
В США заявили, что не планируют применять химическое оружие - РИА Новости, 25.03.2022
В США заявили, что не планируют применять химическое оружие
США ни при каких обстоятельствах не пойдут на применение химического оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:35
2022-03-25T16:55
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США ни при каких обстоятельствах не пойдут на применение химического оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."США не имеют намерения применять химическое оружие. Точка. Ни при каких обстоятельствах", - сказал он журналистам. Накануне президент США Джо Байден грозил ответными мерами России, если та решится задействовать оружие массового уничтожения на Украине, добавив, что характер реакции будет определяться характером применения.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления США, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, злонамеренными инсинуациями. Рябков, говоря о химическом и биологическом оружии, отмечал, что "у нас ни того, ни другого нет". Пентагон ранее заявил, что США не располагают данными, указывающими, что Россия якобы применит биологическое или химическое оружие на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780039293.html
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сша, в мире, джо байден, министерство обороны сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:35 25.03.2022 (обновлено: 16:55 25.03.2022)
 
В США заявили, что не планируют применять химическое оружие

Белый дом утверждает, что не планирует применять химическое оружие

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США ни при каких обстоятельствах не пойдут на применение химического оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"США не имеют намерения применять химическое оружие. Точка. Ни при каких обстоятельствах", - сказал он журналистам. Накануне президент США Джо Байден грозил ответными мерами России, если та решится задействовать оружие массового уничтожения на Украине, добавив, что характер реакции будет определяться характером применения.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления США, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, злонамеренными инсинуациями. Рябков, говоря о химическом и биологическом оружии, отмечал, что "у нас ни того, ни другого нет". Пентагон ранее заявил, что США не располагают данными, указывающими, что Россия якобы применит биологическое или химическое оружие на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:43
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СШАВ миреДжо БайденМинистерство обороны СШАРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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