https://ria.ru/20220325/khimoruzhie-1780086613.html

В США заявили, что не планируют применять химическое оружие

В США заявили, что не планируют применять химическое оружие - РИА Новости, 25.03.2022

В США заявили, что не планируют применять химическое оружие

США ни при каких обстоятельствах не пойдут на применение химического оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:35

2022-03-25T15:35

2022-03-25T16:55

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США ни при каких обстоятельствах не пойдут на применение химического оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."США не имеют намерения применять химическое оружие. Точка. Ни при каких обстоятельствах", - сказал он журналистам. Накануне президент США Джо Байден грозил ответными мерами России, если та решится задействовать оружие массового уничтожения на Украине, добавив, что характер реакции будет определяться характером применения.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления США, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, злонамеренными инсинуациями. Рябков, говоря о химическом и биологическом оружии, отмечал, что "у нас ни того, ни другого нет". Пентагон ранее заявил, что США не располагают данными, указывающими, что Россия якобы применит биологическое или химическое оружие на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780039293.html

https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, джо байден, министерство обороны сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр