15:35 25.03.2022 (обновлено: 16:55 25.03.2022)
В США заявили, что не планируют применять химическое оружие
Белый дом утверждает, что не планирует применять химическое оружие
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США ни при каких обстоятельствах не пойдут на применение химического оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"США не имеют намерения применять химическое оружие. Точка. Ни при каких обстоятельствах", - сказал он журналистам. Накануне президент США Джо Байден грозил ответными мерами России, если та решится задействовать оружие массового уничтожения на Украине, добавив, что характер реакции будет определяться характером применения.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления США, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, злонамеренными инсинуациями. Рябков, говоря о химическом и биологическом оружии, отмечал, что "у нас ни того, ни другого нет". Пентагон ранее заявил, что США не располагают данными, указывающими, что Россия якобы применит биологическое или химическое оружие на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.