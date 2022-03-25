https://ria.ru/20220325/izolyatsiya-1780043031.html
В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной
В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной
В Кремле знают, что США напористо продолжают линию на изоляцию России, такая политика несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:05
2022-03-25T13:05
2022-03-25T13:05
джо байден
сша
россия
европа
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Кремле знают, что США напористо продолжают линию на изоляцию России, такая политика несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы знаем, что Соединенные Штаты продолжают достаточно напористо свою линию на изоляцию России. До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной. Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему", - сказал Песков журналистам.По его словам, эти страны "предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, а не, что называется, не рубить канаты"."Поэтому, безусловно, такая политика, она несостоятельна по своей сути и, конечно, же не может достичь цели", - подчеркнул Песков.Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки".
https://ria.ru/20220325/polsha-1780027609.html
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779975274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, россия, европа, в мире, дмитрий песков
В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной
Пресс-секретарь президента Песков назвал политику США по изоляции России несостоятельной
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Кремле знают, что США напористо продолжают линию на изоляцию России, такая политика несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что Соединенные Штаты продолжают достаточно напористо свою линию на изоляцию России
. До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной. Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США
и страны Европы
. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему", - сказал Песков журналистам.
По его словам, эти страны "предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, а не, что называется, не рубить канаты".
"Поэтому, безусловно, такая политика, она несостоятельна по своей сути и, конечно, же не может достичь цели", - подчеркнул Песков.
Президент США Джо Байден
на пресс-конференции в Брюсселе
высказался за исключение России из "Большой двадцатки".