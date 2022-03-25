https://ria.ru/20220325/izolyatsiya-1780043031.html

В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной

В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной - РИА Новости, 25.03.2022

В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной

В Кремле знают, что США напористо продолжают линию на изоляцию России, такая политика несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:05

2022-03-25T13:05

2022-03-25T13:05

джо байден

сша

россия

европа

в мире

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Кремле знают, что США напористо продолжают линию на изоляцию России, такая политика несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы знаем, что Соединенные Штаты продолжают достаточно напористо свою линию на изоляцию России. До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной. Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему", - сказал Песков журналистам.По его словам, эти страны "предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, а не, что называется, не рубить канаты"."Поэтому, безусловно, такая политика, она несостоятельна по своей сути и, конечно, же не может достичь цели", - подчеркнул Песков.Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки".

https://ria.ru/20220325/polsha-1780027609.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779975274.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

джо байден, сша, россия, европа, в мире, дмитрий песков