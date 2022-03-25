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В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной - РИА Новости, 25.03.2022
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В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной
В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной
В Кремле знают, что США напористо продолжают линию на изоляцию России, такая политика несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:05
2022-03-25T13:05
джо байден
сша
россия
европа
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Кремле знают, что США напористо продолжают линию на изоляцию России, такая политика несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы знаем, что Соединенные Штаты продолжают достаточно напористо свою линию на изоляцию России. До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной. Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему", - сказал Песков журналистам.По его словам, эти страны "предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, а не, что называется, не рубить канаты"."Поэтому, безусловно, такая политика, она несостоятельна по своей сути и, конечно, же не может достичь цели", - подчеркнул Песков.Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки".
https://ria.ru/20220325/polsha-1780027609.html
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джо байден, сша, россия, европа, в мире, дмитрий песков
13:05 25.03.2022
 
В Кремле назвали политику США по изоляции России несостоятельной

Пресс-секретарь президента Песков назвал политику США по изоляции России несостоятельной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Московский Кремль
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Кремле знают, что США напористо продолжают линию на изоляцию России, такая политика несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что Соединенные Штаты продолжают достаточно напористо свою линию на изоляцию России. До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной. Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему", - сказал Песков журналистам.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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По его словам, эти страны "предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, а не, что называется, не рубить канаты".
"Поэтому, безусловно, такая политика, она несостоятельна по своей сути и, конечно, же не может достичь цели", - подчеркнул Песков.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути
 
Джо БайденСШАРоссияЕвропаВ миреДмитрий Песков
 
 
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