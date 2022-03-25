https://ria.ru/20220325/izbieniya-1780150103.html

На Украине избивают людей, подозреваемых в связях с Россией, сообщили в ООН

На Украине избивают людей, подозреваемых в связях с Россией, сообщили в ООН - РИА Новости, 25.03.2022

На Украине избивают людей, подозреваемых в связях с Россией, сообщили в ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило более 40 обращений из-за избиений украинских граждан полицией и представителями... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:45

2022-03-25T18:45

2022-03-25T21:10

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ЖЕНЕВА, 25 мар — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило более 40 обращений из-за избиений украинских граждан полицией и представителями теробороны, заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер."Мы получили достоверные заявления о более чем 40 таких случаях жестокого обращения со стороны сотрудников полиции, членов добровольческих сил теробороны и других лиц", — сказала она.При этом Богнер подчеркнула, что речь идет о подконтрольной киевским властям территории. Поводом для преследования мирных граждан часто служат обвинения в воровстве, контрабанде и связях с Россией.Также она напомнила, что любые репрессии в отношении военнопленных, включая акты насилия и пытки, запрещены Женевскими конвенциями.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778655700.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, оон