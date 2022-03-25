https://ria.ru/20220325/izbieniya-1780150103.html
На Украине избивают людей, подозреваемых в связях с Россией, сообщили в ООН
На Украине избивают людей, подозреваемых в связях с Россией, сообщили в ООН - РИА Новости, 25.03.2022
На Украине избивают людей, подозреваемых в связях с Россией, сообщили в ООН
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило более 40 обращений из-за избиений украинских граждан полицией и представителями... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:45
2022-03-25T18:45
2022-03-25T21:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ЖЕНЕВА, 25 мар — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило более 40 обращений из-за избиений украинских граждан полицией и представителями теробороны, заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер."Мы получили достоверные заявления о более чем 40 таких случаях жестокого обращения со стороны сотрудников полиции, членов добровольческих сил теробороны и других лиц", — сказала она.При этом Богнер подчеркнула, что речь идет о подконтрольной киевским властям территории. Поводом для преследования мирных граждан часто служат обвинения в воровстве, контрабанде и связях с Россией.Также она напомнила, что любые репрессии в отношении военнопленных, включая акты насилия и пытки, запрещены Женевскими конвенциями.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778655700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, оон
18:45 25.03.2022 (обновлено: 21:10 25.03.2022)
На Украине избивают людей, подозреваемых в связях с Россией, сообщили в ООН
УВКПЧ получило более 40 обращений об избиениях на Украине подозреваемых в поддержке России