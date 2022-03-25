https://ria.ru/20220325/italiya-1780088006.html
Итальянцы придумали способ поддержать Путина в ситуации с газом
Итальянцы придумали способ поддержать Путина в ситуации с газом - РИА Новости, 25.03.2022
Итальянцы придумали способ поддержать Путина в ситуации с газом
Пользователи соцсетей из Италии устроили флешмоб в поддержку России, об акции написал итальянский журнал The Post Internazionale. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:38
2022-03-25T15:38
2022-03-25T16:37
в мире
италия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей из Италии устроили флешмоб в поддержку России, об акции написал итальянский журнал The Post Internazionale."Сторонников Путина в Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на плите, чтобы потреблять как можно больше газа. Таким образом, они хотят помочь Москве с продажами топлива", — говорится в материале.Участники флешмоба размещают снимки в твиттере, сейчас в соцсети опубликовано около сотни постов."Давайте увеличим термостаты. Даже небольшой вклад может быть важным," — написал один из итальянцев.В Европе в последнее время все громче звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, граждан призывают понижать температуру в помещениях и уменьшать скорость на дорогах.Владимир Путин 23 марта объявил, что Москва переходит на рубли в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны. Президент подчеркнул, что объемы и цены, зафиксированные в контрактах, сохраняются.Это решение стало ответом на новый раунд антироссийских санкций, которые ввели после начала специальной военной операции Москвы по демилитаризации Украины. Так, Запад в том числе заблокировал доступ к части золотовалютных резервов, по словам министра финансов России Антона Силуанова, речь идет о 300 миллиардах долларов.
https://ria.ru/20220325/gaz-1780076573.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, владимир путин, украина
15:38 25.03.2022 (обновлено: 16:37 25.03.2022)
Итальянцы придумали способ поддержать Путина в ситуации с газом
В Италии сторонники Путина предложили использовать больше газа, чтобы поддержать Россию