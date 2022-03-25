https://ria.ru/20220325/italiya-1780088006.html

Итальянцы придумали способ поддержать Путина в ситуации с газом

Итальянцы придумали способ поддержать Путина в ситуации с газом - РИА Новости, 25.03.2022

Итальянцы придумали способ поддержать Путина в ситуации с газом

Пользователи соцсетей из Италии устроили флешмоб в поддержку России, об акции написал итальянский журнал The Post Internazionale. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:38

2022-03-25T15:38

2022-03-25T16:37

в мире

италия

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей из Италии устроили флешмоб в поддержку России, об акции написал итальянский журнал The Post Internazionale."Сторонников Путина в Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на плите, чтобы потреблять как можно больше газа. Таким образом, они хотят помочь Москве с продажами топлива", — говорится в материале.Участники флешмоба размещают снимки в твиттере, сейчас в соцсети опубликовано около сотни постов."Давайте увеличим термостаты. Даже небольшой вклад может быть важным," — написал один из итальянцев.В Европе в последнее время все громче звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, граждан призывают понижать температуру в помещениях и уменьшать скорость на дорогах.Владимир Путин 23 марта объявил, что Москва переходит на рубли в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны. Президент подчеркнул, что объемы и цены, зафиксированные в контрактах, сохраняются.Это решение стало ответом на новый раунд антироссийских санкций, которые ввели после начала специальной военной операции Москвы по демилитаризации Украины. Так, Запад в том числе заблокировал доступ к части золотовалютных резервов, по словам министра финансов России Антона Силуанова, речь идет о 300 миллиардах долларов.

https://ria.ru/20220325/gaz-1780076573.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, италия, россия, владимир путин, украина