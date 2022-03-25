https://ria.ru/20220325/investitsii-1780059742.html

Япония и Франция замораживают инвестиции в "Арктик СПГ 2", сообщили СМИ

Япония и Франция замораживают инвестиции в "Арктик СПГ 2", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2022

Япония и Франция замораживают инвестиции в "Арктик СПГ 2", сообщили СМИ

Японские и французские компании, участвующие в "Арктик СПГ 2", замораживают новые инвестиции в проект в связи с невозможностью осуществления денежных переводов... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:07

2022-03-25T14:07

2022-03-25T14:07

экономика

россия

украина

арктик спг - 2

сбербанк россии

новатэк

ямал спг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Японские и французские компании, участвующие в "Арктик СПГ 2", замораживают новые инвестиции в проект в связи с невозможностью осуществления денежных переводов на фоне антироссийских санкций, пишет издание "Никкэй"."Задержки в финансировании могут привести к переносу начала операций, намеченного на 2023 году", - отмечается в статье газеты.Японская Mitsui и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) совокупно владеют 10% в проекте "Арктик СПГ 2" через голландское предприятие Japan Arctic LNG B.V.Ранее TotalEnergies, владеющая крупной долей "Новатэка", сообщила о своём решении постепенно приостанавливать свою деятельность в России и прекращать инвестиции в российские проекты, в частности, "Арктик СПГ 2". Такие решения энергетический гигант принял из-за ситуации на Украине.По данным газеты "Коммерсант", "Новатэк" из-за санкций уже столкнулся со сложностями при привлечении внешнего финансирования для "Арктик СПГ 2", поскольку в нем активно участвовали попавшие под санкции ВЭБ.РФ, "Открытие" и Сбербанк. Также танкеры со спотовыми грузами "Новатэка" не могли войти в европейские порты, а покупатели в ЕС отказываются от их покупки, хотя формально санкций на покупку российского газа нет."Арктик СПГ 2" - второй крупный проект "Новатэка" по экспорту СПГ после завода "Ямал СПГ" мощностью 16,5 миллиона тонн в год, запущенного в 2017 году.

https://ria.ru/20220322/sapsan-1779493370.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, арктик спг - 2, сбербанк россии, новатэк, ямал спг