https://ria.ru/20220325/gretsiya-1779991315.html

Замглавы МИД Греции дезавуировал свое заявление о смене власти в России

Замглавы МИД Греции дезавуировал свое заявление о смене власти в России - РИА Новости, 25.03.2022

Замглавы МИД Греции дезавуировал свое заявление о смене власти в России

Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис после резкой критики оппозиции фактически дезавуировал свое заявление, что жесткие... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:32

2022-03-25T09:32

2022-03-25T11:09

греция

россия

сша

евросоюз

кириакос мицотакис

йоргос катрунгалос

владимир путин

в мире

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АФИНЫ, 25 мар — РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис после резкой критики оппозиции фактически дезавуировал свое заявление, что жесткие антироссийские санкции направлены на смену власти в России.Варвициотис ранее сказал американскому интернет-изданию Hill, что глобально скоординированные санкции против России предназначены для того, чтобы свергнуть власть в России "путем внутренних беспорядков", "подогреть оппозицию в России <…>, а также нагнетать волнения".Оппозиция в Греции назвала опасными такие заявления. Бывший министр иностранных дел, глава сектора внешней политики и международных отношений в оппозиционной партии "СИРИЗА — Прогрессивный альянс" Йоргос Катрунгалос сказал, что правительство Кириакоса Мицотакиса "становится единственным западным правительством, которое четко заявляет, что санкции против России направлены на свержение президента России", оно "напрямую втягивает Грецию" в кризис и "становится все более опасным не только для интересов греческого народа и международного положения страны, но и для позиции ЕС и дипломатических усилий по установлению мира на Украине".Варвициотис в ответ сказал, что санкции не ставят целью смену власти в России, а давление санкций на российскую экономику "направлено на повышение политических и экономических издержек продолжения" кризиса."Конечно, санкции не направлены на смену режима. Будущее России будет определять русский народ, который также страдает и расплачивается тяжелыми последствиями", — говорится в ответе Варвициотиса, распространенном его офисом.Варвициотис находился в США с официальным визитом с 14 по 18 марта, его высказывания в Hill опубликованы 23 марта. В апреле планируется поездка в США премьера Греции. Сам Мицотакис 1 марта во время дебатов в парламенте заявил, что европейские санкции станут огромным ударом против России и в среднесрочной, а может быть, и в краткосрочной перспективе пошатнут ее экономику.После начала специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220321/pamyatnik-1779284273.html

https://ria.ru/20220311/sputnik-1777599767.html

греция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

греция, россия, сша, евросоюз, кириакос мицотакис, йоргос катрунгалос, владимир путин, в мире