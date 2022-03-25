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Замглавы МИД Греции дезавуировал свое заявление о смене власти в России - РИА Новости, 25.03.2022
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Замглавы МИД Греции дезавуировал свое заявление о смене власти в России
Замглавы МИД Греции дезавуировал свое заявление о смене власти в России - РИА Новости, 25.03.2022
Замглавы МИД Греции дезавуировал свое заявление о смене власти в России
Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис после резкой критики оппозиции фактически дезавуировал свое заявление, что жесткие... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:32
2022-03-25T11:09
греция
россия
сша
евросоюз
кириакос мицотакис
йоргос катрунгалос
владимир путин
в мире
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АФИНЫ, 25 мар — РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис после резкой критики оппозиции фактически дезавуировал свое заявление, что жесткие антироссийские санкции направлены на смену власти в России.Варвициотис ранее сказал американскому интернет-изданию Hill, что глобально скоординированные санкции против России предназначены для того, чтобы свергнуть власть в России "путем внутренних беспорядков", "подогреть оппозицию в России &lt;…&gt;, а также нагнетать волнения".Оппозиция в Греции назвала опасными такие заявления. Бывший министр иностранных дел, глава сектора внешней политики и международных отношений в оппозиционной партии "СИРИЗА — Прогрессивный альянс" Йоргос Катрунгалос сказал, что правительство Кириакоса Мицотакиса "становится единственным западным правительством, которое четко заявляет, что санкции против России направлены на свержение президента России", оно "напрямую втягивает Грецию" в кризис и "становится все более опасным не только для интересов греческого народа и международного положения страны, но и для позиции ЕС и дипломатических усилий по установлению мира на Украине".Варвициотис в ответ сказал, что санкции не ставят целью смену власти в России, а давление санкций на российскую экономику "направлено на повышение политических и экономических издержек продолжения" кризиса."Конечно, санкции не направлены на смену режима. Будущее России будет определять русский народ, который также страдает и расплачивается тяжелыми последствиями", — говорится в ответе Варвициотиса, распространенном его офисом.Варвициотис находился в США с официальным визитом с 14 по 18 марта, его высказывания в Hill опубликованы 23 марта. В апреле планируется поездка в США премьера Греции. Сам Мицотакис 1 марта во время дебатов в парламенте заявил, что европейские санкции станут огромным ударом против России и в среднесрочной, а может быть, и в краткосрочной перспективе пошатнут ее экономику.После начала специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220321/pamyatnik-1779284273.html
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греция, россия, сша, евросоюз, кириакос мицотакис, йоргос катрунгалос, владимир путин, в мире
09:32 25.03.2022 (обновлено: 11:09 25.03.2022)
 
Замглавы МИД Греции дезавуировал свое заявление о смене власти в России

Замглавы МИД Греции Варвициотис дезавуировал свое заявление о смене власти в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции
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АФИНЫ, 25 мар — РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис после резкой критики оппозиции фактически дезавуировал свое заявление, что жесткие антироссийские санкции направлены на смену власти в России.
Варвициотис ранее сказал американскому интернет-изданию Hill, что глобально скоординированные санкции против России предназначены для того, чтобы свергнуть власть в России "путем внутренних беспорядков", "подогреть оппозицию в России <…>, а также нагнетать волнения".
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Оппозиция в Греции назвала опасными такие заявления. Бывший министр иностранных дел, глава сектора внешней политики и международных отношений в оппозиционной партии "СИРИЗА — Прогрессивный альянс" Йоргос Катрунгалос сказал, что правительство Кириакоса Мицотакиса "становится единственным западным правительством, которое четко заявляет, что санкции против России направлены на свержение президента России", оно "напрямую втягивает Грецию" в кризис и "становится все более опасным не только для интересов греческого народа и международного положения страны, но и для позиции ЕС и дипломатических усилий по установлению мира на Украине".
Варвициотис в ответ сказал, что санкции не ставят целью смену власти в России, а давление санкций на российскую экономику "направлено на повышение политических и экономических издержек продолжения" кризиса.
"Конечно, санкции не направлены на смену режима. Будущее России будет определять русский народ, который также страдает и расплачивается тяжелыми последствиями", — говорится в ответе Варвициотиса, распространенном его офисом.
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Варвициотис находился в США с официальным визитом с 14 по 18 марта, его высказывания в Hill опубликованы 23 марта. В апреле планируется поездка в США премьера Греции. Сам Мицотакис 1 марта во время дебатов в парламенте заявил, что европейские санкции станут огромным ударом против России и в среднесрочной, а может быть, и в краткосрочной перспективе пошатнут ее экономику.
После начала специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
 
ГрецияРоссияСШАЕвросоюзКириакос МицотакисЙоргос КатрунгалосВладимир ПутинВ мире
 
 
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