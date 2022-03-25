09:32 25.03.2022 (обновлено: 11:09 25.03.2022)
Замглавы МИД Греции дезавуировал свое заявление о смене власти в России
Замглавы МИД Греции Варвициотис дезавуировал свое заявление о смене власти в России
АФИНЫ, 25 мар — РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис после резкой критики оппозиции фактически дезавуировал свое заявление, что жесткие антироссийские санкции направлены на смену власти в России.
Варвициотис ранее сказал американскому интернет-изданию Hill, что глобально скоординированные санкции против России предназначены для того, чтобы свергнуть власть в России "путем внутренних беспорядков", "подогреть оппозицию в России <…>, а также нагнетать волнения".
Оппозиция в Греции назвала опасными такие заявления. Бывший министр иностранных дел, глава сектора внешней политики и международных отношений в оппозиционной партии "СИРИЗА — Прогрессивный альянс" Йоргос Катрунгалос сказал, что правительство Кириакоса Мицотакиса "становится единственным западным правительством, которое четко заявляет, что санкции против России направлены на свержение президента России", оно "напрямую втягивает Грецию" в кризис и "становится все более опасным не только для интересов греческого народа и международного положения страны, но и для позиции ЕС и дипломатических усилий по установлению мира на Украине".
Варвициотис в ответ сказал, что санкции не ставят целью смену власти в России, а давление санкций на российскую экономику "направлено на повышение политических и экономических издержек продолжения" кризиса.
"Конечно, санкции не направлены на смену режима. Будущее России будет определять русский народ, который также страдает и расплачивается тяжелыми последствиями", — говорится в ответе Варвициотиса, распространенном его офисом.
Варвициотис находился в США с официальным визитом с 14 по 18 марта, его высказывания в Hill опубликованы 23 марта. В апреле планируется поездка в США премьера Греции. Сам Мицотакис 1 марта во время дебатов в парламенте заявил, что европейские санкции станут огромным ударом против России и в среднесрочной, а может быть, и в краткосрочной перспективе пошатнут ее экономику.
После начала специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.