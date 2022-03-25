https://ria.ru/20220325/germaniya-1780164096.html

Бундестаг принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране

Бундестаг принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране - РИА Новости, 25.03.2022

Бундестаг принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране

Бундестаг ФРГ принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране, сообщает новостной телеканал Tagesschau. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:00

2022-03-25T20:00

2022-03-25T20:00

в мире

германия

берлин (город)

бундестаг германии

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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Бундестаг ФРГ принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране, сообщает новостной телеканал Tagesschau.Законопроект был рассмотрен в германском парламенте в пятницу сразу во втором и третьем чтениях. Речь идет о том, что операторы газохранилищ должны будут к 1 декабря каждого года обеспечить заполненность резервуаров до 90%. Данные меры ранее были предложены Минэкономики ФРГ как необходимые для обеспечения газоснабжения и сдерживания ценовых колебаний.За закон проголосовали фракции партий, которые входят в коалиционное правительство Германии (Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия), а также оппозиционный консервативный альянс ХДС/ХСС и оппозиционная партия "Левые". Правая "Альтернатива для Германии" воздержалась.Согласно закону, заполнение газохранилищ может проходить пошагово, к 1 августа уровень наполнения должен составить 65%, а к 1 октября – 80%. Минимальный уровень заполненности к 1 февраля следующего года может составить 40%. Пользователи газохранилищ должны будут заполнять забронированные ими мощности, в противном случае они будут изыматься. Действие закона ограничено до апреля 2025 года.Ранее в Минэкономики ФРГ заявили об исторически низком уровне заполнения резервуаров газохранилищ этой зимой, подобная ситуация не должна повториться. На фоне военных действий на Украине в Берлине также заявили о необходимости сокращения зависимости от поставок российских энергоносителей: доля немецкого импорта угля из России составляет 50%, нефти – 35%, газа – 55%. Как сообщило в пятницу онлайн-издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ Минэкономики ФРГ, Германия намерена сократить вдвое импорт российской нефти к середине года, а также снизить к концу года зависимость от российского газа до 30%.

https://ria.ru/20220325/gaz-1780160863.html

https://ria.ru/20220325/gaz-1780159102.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, берлин (город), бундестаг германии