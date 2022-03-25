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Бундестаг принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране - РИА Новости, 25.03.2022
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Бундестаг принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране
Бундестаг принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране - РИА Новости, 25.03.2022
Бундестаг принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране
Бундестаг ФРГ принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране, сообщает новостной телеканал Tagesschau. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:00
2022-03-25T20:00
в мире
германия
берлин (город)
бундестаг германии
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Бундестаг ФРГ принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране, сообщает новостной телеканал Tagesschau.Законопроект был рассмотрен в германском парламенте в пятницу сразу во втором и третьем чтениях. Речь идет о том, что операторы газохранилищ должны будут к 1 декабря каждого года обеспечить заполненность резервуаров до 90%. Данные меры ранее были предложены Минэкономики ФРГ как необходимые для обеспечения газоснабжения и сдерживания ценовых колебаний.За закон проголосовали фракции партий, которые входят в коалиционное правительство Германии (Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия), а также оппозиционный консервативный альянс ХДС/ХСС и оппозиционная партия "Левые". Правая "Альтернатива для Германии" воздержалась.Согласно закону, заполнение газохранилищ может проходить пошагово, к 1 августа уровень наполнения должен составить 65%, а к 1 октября – 80%. Минимальный уровень заполненности к 1 февраля следующего года может составить 40%. Пользователи газохранилищ должны будут заполнять забронированные ими мощности, в противном случае они будут изыматься. Действие закона ограничено до апреля 2025 года.Ранее в Минэкономики ФРГ заявили об исторически низком уровне заполнения резервуаров газохранилищ этой зимой, подобная ситуация не должна повториться. На фоне военных действий на Украине в Берлине также заявили о необходимости сокращения зависимости от поставок российских энергоносителей: доля немецкого импорта угля из России составляет 50%, нефти – 35%, газа – 55%. Как сообщило в пятницу онлайн-издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ Минэкономики ФРГ, Германия намерена сократить вдвое импорт российской нефти к середине года, а также снизить к концу года зависимость от российского газа до 30%.
https://ria.ru/20220325/gaz-1780160863.html
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в мире, германия, берлин (город), бундестаг германии
20:00 25.03.2022
 
Бундестаг принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране

Бундестаг Германии принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Бундестаг ФРГ принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране, сообщает новостной телеканал Tagesschau.
Законопроект был рассмотрен в германском парламенте в пятницу сразу во втором и третьем чтениях. Речь идет о том, что операторы газохранилищ должны будут к 1 декабря каждого года обеспечить заполненность резервуаров до 90%. Данные меры ранее были предложены Минэкономики ФРГ как необходимые для обеспечения газоснабжения и сдерживания ценовых колебаний.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 19:38
Минфин Германии выступил против отказа от газовых контрактов с Россией
За закон проголосовали фракции партий, которые входят в коалиционное правительство Германии (Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия), а также оппозиционный консервативный альянс ХДС/ХСС и оппозиционная партия "Левые". Правая "Альтернатива для Германии" воздержалась.
Согласно закону, заполнение газохранилищ может проходить пошагово, к 1 августа уровень наполнения должен составить 65%, а к 1 октября – 80%. Минимальный уровень заполненности к 1 февраля следующего года может составить 40%. Пользователи газохранилищ должны будут заполнять забронированные ими мощности, в противном случае они будут изыматься. Действие закона ограничено до апреля 2025 года.
Ранее в Минэкономики ФРГ заявили об исторически низком уровне заполнения резервуаров газохранилищ этой зимой, подобная ситуация не должна повториться. На фоне военных действий на Украине в Берлине также заявили о необходимости сокращения зависимости от поставок российских энергоносителей: доля немецкого импорта угля из России составляет 50%, нефти – 35%, газа – 55%. Как сообщило в пятницу онлайн-издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ Минэкономики ФРГ, Германия намерена сократить вдвое импорт российской нефти к середине года, а также снизить к концу года зависимость от российского газа до 30%.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 19:30
Минфин Германии посоветовал компаниям не оплачивать российский газ в рублях
 
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