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Германии предрекли проблемы с экономикой из-за санкций - РИА Новости, 25.03.2022
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В Германии рассказали, что будет с их экономикой
Германии предрекли проблемы с экономикой из-за санкций - РИА Новости, 25.03.2022
В Германии рассказали, что будет с их экономикой
Немецкие эксперты предрекли ухудшение экономической ситуации в стране в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций, пишет Spiegel. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:39
2022-03-25T20:07
владимир путин
донецкая народная республика
госдума рф
санкции в отношении россии
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Немецкие эксперты предрекли ухудшение экономической ситуации в стране в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций, пишет Spiegel."Институт экономических исследований понизил барометр делового климата с 98,5 до 90,8 пункта", — пишет издание.По оценкам руководства института, для компаний наступают тяжелые времена. Прогноз распространяется как минимум на следующие шесть месяцев. Это вызвано нарушением цепочек поставок и логистическими проблемами. Как считает учреждение, две трети предприятий готовы повысить цены.По мнению специалистов, инфляция вырастет быстрее, чем ожидалось.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html
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донецкая народная республика
украина
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владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, санкции в отношении россии, украина, россия, в мире
17:39 25.03.2022 (обновлено: 20:07 25.03.2022)
 
Германии предрекли проблемы с экономикой из-за санкций

Spiegel: настроения в немецкой экономике сильно упали

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСупермаркет в Берлине
Супермаркет в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Супермаркет в Берлине
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Немецкие эксперты предрекли ухудшение экономической ситуации в стране в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций, пишет Spiegel.
"Институт экономических исследований понизил барометр делового климата с 98,5 до 90,8 пункта", — пишет издание.
По оценкам руководства института, для компаний наступают тяжелые времена. Прогноз распространяется как минимум на следующие шесть месяцев. Это вызвано нарушением цепочек поставок и логистическими проблемами. Как считает учреждение, две трети предприятий готовы повысить цены.
По мнению специалистов, инфляция вырастет быстрее, чем ожидалось.
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Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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