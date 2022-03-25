В Германии рассказали, что будет с их экономикой

17:39 25.03.2022 (обновлено: 20:07 25.03.2022)
Германии предрекли проблемы с экономикой из-за санкций
Spiegel: настроения в немецкой экономике сильно упали
Супермаркет в Берлине
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Немецкие эксперты предрекли ухудшение экономической ситуации в стране в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций, пишет Spiegel.
"Институт экономических исследований понизил барометр делового климата с 98,5 до 90,8 пункта", — пишет издание.
По оценкам руководства института, для компаний наступают тяжелые времена. Прогноз распространяется как минимум на следующие шесть месяцев. Это вызвано нарушением цепочек поставок и логистическими проблемами. Как считает учреждение, две трети предприятий готовы повысить цены.
По мнению специалистов, инфляция вырастет быстрее, чем ожидалось.
23 марта, 08:00Уничтожит ли Россия зеленую энергетику
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.