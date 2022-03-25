https://ria.ru/20220325/germaniya-1780062165.html

Германия назвала вопрос расчетов за поставки газа делом частных компаний

Германия назвала вопрос расчетов за поставки газа делом частных компаний - РИА Новости, 25.03.2022

Германия назвала вопрос расчетов за поставки газа делом частных компаний

Министерство экономики ФРГ считает вопрос расчетов за поставки российского газа и нефти делом частных компаний и соблюдения договоров, необходимости... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:14

2022-03-25T14:14

2022-03-25T14:18

экономика

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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ считает вопрос расчетов за поставки российского газа и нефти делом частных компаний и соблюдения договоров, необходимости вмешательства со стороны ведомства нет, заявил представитель министерства Роберт Зеверин.Президент РФ заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

сша

россия

европа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии