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Германия назвала вопрос расчетов за поставки газа делом частных компаний - РИА Новости, 25.03.2022
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Германия назвала вопрос расчетов за поставки газа делом частных компаний
Германия назвала вопрос расчетов за поставки газа делом частных компаний - РИА Новости, 25.03.2022
Германия назвала вопрос расчетов за поставки газа делом частных компаний
Министерство экономики ФРГ считает вопрос расчетов за поставки российского газа и нефти делом частных компаний и соблюдения договоров, необходимости... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:14
2022-03-25T14:18
экономика
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сша
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санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ считает вопрос расчетов за поставки российского газа и нефти делом частных компаний и соблюдения договоров, необходимости вмешательства со стороны ведомства нет, заявил представитель министерства Роберт Зеверин.Президент РФ заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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экономика, цены на нефть, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
14:14 25.03.2022 (обновлено: 14:18 25.03.2022)
 
Германия назвала вопрос расчетов за поставки газа делом частных компаний

Германия назвала вопрос расчетов за поставки российского газа делом частных компания

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ считает вопрос расчетов за поставки российского газа и нефти делом частных компаний и соблюдения договоров, необходимости вмешательства со стороны ведомства нет, заявил представитель министерства Роберт Зеверин.
"Мы, конечно, слышали новость, что поставки нефти и газа будут оплачиваться в рублях. С нашей точки зрения, это гражданско-правовое дело, а именно речь о принципе соблюдения договоров. Насколько мы знаем, большинство договоров заключены в долларах или евро. Импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров. Мы находимся в постоянных переговорах, но с нашей стороны нет необходимости вмешательства", - заявил он на брифинге в пятницу.
Президент РФ заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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