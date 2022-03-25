14:14 25.03.2022 (обновлено: 14:18 25.03.2022)
Германия назвала вопрос расчетов за поставки газа делом частных компаний
Германия назвала вопрос расчетов за поставки российского газа делом частных компания
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ считает вопрос расчетов за поставки российского газа и нефти делом частных компаний и соблюдения договоров, необходимости вмешательства со стороны ведомства нет, заявил представитель министерства Роберт Зеверин.
"Мы, конечно, слышали новость, что поставки нефти и газа будут оплачиваться в рублях. С нашей точки зрения, это гражданско-правовое дело, а именно речь о принципе соблюдения договоров. Насколько мы знаем, большинство договоров заключены в долларах или евро. Импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров. Мы находимся в постоянных переговорах, но с нашей стороны нет необходимости вмешательства", - заявил он на брифинге в пятницу.
Президент РФ заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.