https://ria.ru/20220325/gaz-1780176118.html
Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги
Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги - РИА Новости, 25.03.2022
Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги
Италия не ожидает сокращения поставок природного газа из России, несмотря на требование Москвы оплачивать эти поставки в рублях, заявил в пятницу вечером... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:03
2022-03-25T22:03
2022-03-25T22:49
экономика
италия
брюссель
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
РИМ, 25 мар – РИА Новости. Италия не ожидает сокращения поставок природного газа из России, несмотря на требование Москвы оплачивать эти поставки в рублях, заявил в пятницу вечером премьер-министр Марио Драги.При этом Драги обратил внимание на то, что "российское правительство приказало "Газпрому" перейти на оплату в рублях", но не сделало то же самое в отношении компаний, которые производят сжиженный природный газ (СПГ). "Потому что сжиженный газ можно купить везде, тогда как газ, идущий по трубам, нет", - заметил он.В ходе пресс-конференции Драги также сообщил, что по решению руководства США в этом году в страны ЕС будут дополнительно поставлены 15 миллиардов кубометров СПГ, чтобы скорее отказаться от закупок российского газа.В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220325/gaz-1780160863.html
италия
брюссель
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, италия, брюссель, цены на нефть, россия
22:03 25.03.2022 (обновлено: 22:49 25.03.2022)
Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги
Премьер Драги: Италия не ожидает сокращения поставок газа из России
РИМ, 25 мар – РИА Новости. Италия не ожидает сокращения поставок природного газа из России, несмотря на требование Москвы оплачивать эти поставки в рублях, заявил в пятницу вечером премьер-министр Марио Драги.
"Подтверждаю то, что я сказал вчера: это (требование оплаты в рублях – ред.) считается нарушением контрактов, которые предусматривают оплату только в евро и долларах. Теперь (Европейская) комиссия рассмотрит юридические аспекты. Мы не ожидаем сокращения поставок", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе
.
При этом Драги обратил внимание на то, что "российское правительство приказало "Газпрому" перейти на оплату в рублях", но не сделало то же самое в отношении компаний, которые производят сжиженный природный газ (СПГ). "Потому что сжиженный газ можно купить везде, тогда как газ, идущий по трубам, нет", - заметил он.
В ходе пресс-конференции Драги также сообщил, что по решению руководства США в этом году в страны ЕС будут дополнительно поставлены 15 миллиардов кубометров СПГ, чтобы скорее отказаться от закупок российского газа.
В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.