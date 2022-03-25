https://ria.ru/20220325/gaz-1780176118.html

Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги

Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги - РИА Новости, 25.03.2022

Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги

Италия не ожидает сокращения поставок природного газа из России, несмотря на требование Москвы оплачивать эти поставки в рублях, заявил в пятницу вечером... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:03

2022-03-25T22:03

2022-03-25T22:49

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италия

брюссель

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РИМ, 25 мар – РИА Новости. Италия не ожидает сокращения поставок природного газа из России, несмотря на требование Москвы оплачивать эти поставки в рублях, заявил в пятницу вечером премьер-министр Марио Драги.При этом Драги обратил внимание на то, что "российское правительство приказало "Газпрому" перейти на оплату в рублях", но не сделало то же самое в отношении компаний, которые производят сжиженный природный газ (СПГ). "Потому что сжиженный газ можно купить везде, тогда как газ, идущий по трубам, нет", - заметил он.В ходе пресс-конференции Драги также сообщил, что по решению руководства США в этом году в страны ЕС будут дополнительно поставлены 15 миллиардов кубометров СПГ, чтобы скорее отказаться от закупок российского газа.В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220325/gaz-1780160863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, италия, брюссель, цены на нефть, россия