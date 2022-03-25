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Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги - РИА Новости, 25.03.2022
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Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги
Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги - РИА Новости, 25.03.2022
Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги
Италия не ожидает сокращения поставок природного газа из России, несмотря на требование Москвы оплачивать эти поставки в рублях, заявил в пятницу вечером... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:03
2022-03-25T22:49
экономика
италия
брюссель
цены на нефть
россия
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РИМ, 25 мар – РИА Новости. Италия не ожидает сокращения поставок природного газа из России, несмотря на требование Москвы оплачивать эти поставки в рублях, заявил в пятницу вечером премьер-министр Марио Драги.При этом Драги обратил внимание на то, что "российское правительство приказало "Газпрому" перейти на оплату в рублях", но не сделало то же самое в отношении компаний, которые производят сжиженный природный газ (СПГ). "Потому что сжиженный газ можно купить везде, тогда как газ, идущий по трубам, нет", - заметил он.В ходе пресс-конференции Драги также сообщил, что по решению руководства США в этом году в страны ЕС будут дополнительно поставлены 15 миллиардов кубометров СПГ, чтобы скорее отказаться от закупок российского газа.В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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экономика, италия, брюссель, цены на нефть, россия
22:03 25.03.2022 (обновлено: 22:49 25.03.2022)
 
Италия не ожидает сокращения поставок газа из России, заявил Драги

Премьер Драги: Италия не ожидает сокращения поставок газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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РИМ, 25 мар – РИА Новости. Италия не ожидает сокращения поставок природного газа из России, несмотря на требование Москвы оплачивать эти поставки в рублях, заявил в пятницу вечером премьер-министр Марио Драги.
"Подтверждаю то, что я сказал вчера: это (требование оплаты в рублях – ред.) считается нарушением контрактов, которые предусматривают оплату только в евро и долларах. Теперь (Европейская) комиссия рассмотрит юридические аспекты. Мы не ожидаем сокращения поставок", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе.
При этом Драги обратил внимание на то, что "российское правительство приказало "Газпрому" перейти на оплату в рублях", но не сделало то же самое в отношении компаний, которые производят сжиженный природный газ (СПГ). "Потому что сжиженный газ можно купить везде, тогда как газ, идущий по трубам, нет", - заметил он.
В ходе пресс-конференции Драги также сообщил, что по решению руководства США в этом году в страны ЕС будут дополнительно поставлены 15 миллиардов кубометров СПГ, чтобы скорее отказаться от закупок российского газа.
В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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