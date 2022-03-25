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Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми - РИА Новости, 25.03.2022
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Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми
Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми - РИА Новости, 25.03.2022
Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми
Евросоюз имеет инструменты, чтобы снизить цены на газ, нынешние цены на него неприемлемы, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:46
2022-03-25T12:02
россия
экономика
сша
владимир путин
европа
центральный банк рф (цб рф)
в мире
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Евросоюз имеет инструменты, чтобы снизить цены на газ, нынешние цены на него неприемлемы, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо."Нынешние цены слишком высокие, они должны быть снижены. Мы как ЕС в состоянии сделать это. Во-первых, объединившись и покупая газ сообща. Как мы делали это с вакцинами против коронавируса, снизив цены и обеспечив поставки. Второй способ – это вмешательство на рынках, когда цены становятся слишком высокими. Сегодняшние цены не имеют отношения к реальности. Поэтому нам необходимо вмешаться", - сообщил он перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.Накануне де Кроо заявил, что пересмотр по требованию России валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
https://ria.ru/20220325/energoresursy-1780022093.html
https://ria.ru/20220325/gaz-1779994184.html
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россия, экономика, сша, владимир путин, европа, центральный банк рф (цб рф), в мире, бельгия, природный газ
11:46 25.03.2022 (обновлено: 12:02 25.03.2022)
 
Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми

Премьер Бельгии де Кроо заявил, что у Евросоюза есть инструменты для снижения цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Евросоюз имеет инструменты, чтобы снизить цены на газ, нынешние цены на него неприемлемы, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
"Нынешние цены слишком высокие, они должны быть снижены. Мы как ЕС в состоянии сделать это. Во-первых, объединившись и покупая газ сообща. Как мы делали это с вакцинами против коронавируса, снизив цены и обеспечив поставки. Второй способ – это вмешательство на рынках, когда цены становятся слишком высокими. Сегодняшние цены не имеют отношения к реальности. Поэтому нам необходимо вмешаться", - сообщил он перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
11:44
США и ЕС создали группу для снижения зависимости от газа и нефти из России
Накануне де Кроо заявил, что пересмотр по требованию России валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
09:50
Эксперт предположил, пойдут ли страны ЕС на закупки газа за рубли
 
РоссияЭкономикаСШАВладимир ПутинЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреБельгияПриродный газ
 
 
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