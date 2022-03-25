https://ria.ru/20220325/gaz-1780022580.html

Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми

Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми - РИА Новости, 25.03.2022

Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми

Евросоюз имеет инструменты, чтобы снизить цены на газ, нынешние цены на него неприемлемы, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:46

2022-03-25T11:46

2022-03-25T12:02

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владимир путин

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в мире

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Евросоюз имеет инструменты, чтобы снизить цены на газ, нынешние цены на него неприемлемы, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо."Нынешние цены слишком высокие, они должны быть снижены. Мы как ЕС в состоянии сделать это. Во-первых, объединившись и покупая газ сообща. Как мы делали это с вакцинами против коронавируса, снизив цены и обеспечив поставки. Второй способ – это вмешательство на рынках, когда цены становятся слишком высокими. Сегодняшние цены не имеют отношения к реальности. Поэтому нам необходимо вмешаться", - сообщил он перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.Накануне де Кроо заявил, что пересмотр по требованию России валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

https://ria.ru/20220325/energoresursy-1780022093.html

https://ria.ru/20220325/gaz-1779994184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, сша, владимир путин, европа, центральный банк рф (цб рф), в мире, бельгия, природный газ