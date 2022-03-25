09:20 25.03.2022 (обновлено: 09:21 25.03.2022)
Транзит газа через Украину ожидается на уровне, близком к максимальному
Транзит газа через Украину ожидается вблизи максимальных обязательств "Газпрома"
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в пятницу, 25 марта, ожидается на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Согласно текущим заявкам, прокачка газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составит 105,8 миллиона кубометров. Транзит российского газа через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки - с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней на прошлой неделе.
При этом мощности газопровода "Ямал-Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, остаются невостребованными "Газпромом". Компания вновь не забронировала их на полные газовые сутки 25 марта, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" - балансирующий.
Также компания пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала-Европы" на определенное количество часов в течение дня. В итоге с 15 марта труба работает в реверсе, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению, однако странам вскоре предстоит восполнить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), которые находятся на крайне низком уровне. По данным на 23 марта, европейские ПХГ заполнены на 25,6%.
Как ранее в марте отмечал "Газпром", перед Европой стоит серьезная задача восполнения летом запасов газа в подземных хранилищах, и это будет оказывать влияние на цены. В то же время агентство Рейтер со ссылкой на проект соответствующего документа сообщило, что лидеры стран ЕС могут договориться о совместных покупках газа, в том числе СПГ. Отмечалось, что Брюссель предложил ввести правила, требующие от стран ежегодно заполнять хранилища газа на 90% перед зимним сезоном.