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Транзит газа через Украину ожидается на уровне, близком к максимальному

Транзит газа через Украину ожидается на уровне, близком к максимальному - РИА Новости, 25.03.2022

Транзит газа через Украину ожидается на уровне, близком к максимальному

Транзит российского газа через украинскую территорию в пятницу, 25 марта, ожидается на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:20

2022-03-25T09:20

2022-03-25T09:21

экономика

россия

белоруссия

германия

газпром

украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в пятницу, 25 марта, ожидается на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Согласно текущим заявкам, прокачка газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составит 105,8 миллиона кубометров. Транзит российского газа через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки - с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней на прошлой неделе.При этом мощности газопровода "Ямал-Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, остаются невостребованными "Газпромом". Компания вновь не забронировала их на полные газовые сутки 25 марта, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" - балансирующий.Также компания пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала-Европы" на определенное количество часов в течение дня. В итоге с 15 марта труба работает в реверсе, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению, однако странам вскоре предстоит восполнить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), которые находятся на крайне низком уровне. По данным на 23 марта, европейские ПХГ заполнены на 25,6%.Как ранее в марте отмечал "Газпром", перед Европой стоит серьезная задача восполнения летом запасов газа в подземных хранилищах, и это будет оказывать влияние на цены. В то же время агентство Рейтер со ссылкой на проект соответствующего документа сообщило, что лидеры стран ЕС могут договориться о совместных покупках газа, в том числе СПГ. Отмечалось, что Брюссель предложил ввести правила, требующие от стран ежегодно заполнять хранилища газа на 90% перед зимним сезоном.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, белоруссия, германия, газпром, украина