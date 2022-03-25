https://ria.ru/20220325/g20-1780131900.html

Белый дом планирует обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией

Белый дом планирует обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией - РИА Новости, 25.03.2022

Белый дом планирует обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией

США намерены провести переговоры с партнерами по G20, включая председательствующую Индонезию, на тему пересмотра отношений с Россией из-за событий на Украине,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:39

2022-03-25T17:39

2022-03-25T17:39

в мире

джо байден

сша

россия

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756846688_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_dbbb898c45aa0107c289729893919db1.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США намерены провести переговоры с партнерами по G20, включая председательствующую Индонезию, на тему пересмотра отношений с Россией из-за событий на Украине, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Президент США Джо Байден накануне высказался за исключение России из состава объединения, а если этого добиться не удастся, за приглашение Украины к участию во встречах "двадцатки"."Мы будем обсуждать это с другими членами G20, включая Индонезию. Президент в своем заявлении дал понять, что мы хотим проявить уважение к мнению председателя относительно того, как быть дальше. Так что мы будем с ними говорить, будем говорить с другими партнерами", - сказал Салливан журналистам.Он подчеркнул, что, по мнению американцев, события на Украине делают невозможным сохранение в неизменности отношений между Россией и G20.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/g20-1780041908.html

https://ria.ru/20220324/bayden-1779947646.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша, россия, большая двадцатка