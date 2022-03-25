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Белый дом планирует обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией - РИА Новости, 25.03.2022
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Белый дом планирует обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией
Белый дом планирует обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией - РИА Новости, 25.03.2022
Белый дом планирует обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией
США намерены провести переговоры с партнерами по G20, включая председательствующую Индонезию, на тему пересмотра отношений с Россией из-за событий на Украине,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:39
2022-03-25T17:39
в мире
джо байден
сша
россия
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США намерены провести переговоры с партнерами по G20, включая председательствующую Индонезию, на тему пересмотра отношений с Россией из-за событий на Украине, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Президент США Джо Байден накануне высказался за исключение России из состава объединения, а если этого добиться не удастся, за приглашение Украины к участию во встречах "двадцатки"."Мы будем обсуждать это с другими членами G20, включая Индонезию. Президент в своем заявлении дал понять, что мы хотим проявить уважение к мнению председателя относительно того, как быть дальше. Так что мы будем с ними говорить, будем говорить с другими партнерами", - сказал Салливан журналистам.Он подчеркнул, что, по мнению американцев, события на Украине делают невозможным сохранение в неизменности отношений между Россией и G20.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/g20-1780041908.html
https://ria.ru/20220324/bayden-1779947646.html
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в мире, джо байден, сша, россия, большая двадцатка
17:39 25.03.2022
 
Белый дом планирует обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией

Советник Салливан: США планируют обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБаннер с символикой саммита "Группы двадцати" во Дворце конгрессов в Риме
Баннер с символикой саммита Группы двадцати во Дворце конгрессов в Риме - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Баннер с символикой саммита "Группы двадцати" во Дворце конгрессов в Риме
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США намерены провести переговоры с партнерами по G20, включая председательствующую Индонезию, на тему пересмотра отношений с Россией из-за событий на Украине, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент США Джо Байден накануне высказался за исключение России из состава объединения, а если этого добиться не удастся, за приглашение Украины к участию во встречах "двадцатки".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20
"Мы будем обсуждать это с другими членами G20, включая Индонезию. Президент в своем заявлении дал понять, что мы хотим проявить уважение к мнению председателя относительно того, как быть дальше. Так что мы будем с ними говорить, будем говорить с другими партнерами", - сказал Салливан журналистам.
Он подчеркнул, что, по мнению американцев, события на Украине делают невозможным сохранение в неизменности отношений между Россией и G20.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 21:10
Байден предложил Украине участвовать во встречах G20
 
В миреДжо БайденСШАРоссияБольшая двадцатка
 
 
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