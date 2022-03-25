Белый дом планирует обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией
Советник Салливан: США планируют обсудить со странами G20 пересмотр отношений с Россией
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБаннер с символикой саммита "Группы двадцати" во Дворце конгрессов в Риме
Баннер с символикой саммита "Группы двадцати" во Дворце конгрессов в Риме
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США намерены провести переговоры с партнерами по G20, включая председательствующую Индонезию, на тему пересмотра отношений с Россией из-за событий на Украине, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент США Джо Байден накануне высказался за исключение России из состава объединения, а если этого добиться не удастся, за приглашение Украины к участию во встречах "двадцатки".
Он подчеркнул, что, по мнению американцев, события на Украине делают невозможным сохранение в неизменности отношений между Россией и G20.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
24 марта, 21:10Байден предложил Украине участвовать во встречах G20