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Глава МВД Британии повторила за пранкерами фразу, оскорбляющую страну
Глава МВД Британии повторила за пранкерами фразу, оскорбляющую страну - РИА Новости, 25.03.2022
Глава МВД Британии повторила за пранкерами фразу, оскорбляющую страну
Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:14
2022-03-25T17:14
2022-03-25T17:14
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, повторила на русском языке за ними фразу "англичанка гадит".Один из пранкеров попросил на русском языке произнести сначала "Слава Украине", что, предположительно, министр и сделала, после этого - фразу "англичанка гадит". Пранкер от лица украинского премьера объяснил, что это значит "Англия нам помогает".Британский политик положительно откликнулась и на эту просьбу, а также в конце поблагодарила "великих героев" Украины Вована и Лексуса "за проделанную работу в борьбе за независимость Украины".Разговор с министром пранкеры опубликовали на своем официальном YouTube-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, россия
Глава МВД Британии повторила за пранкерами фразу, оскорбляющую страну
Глава МВД Британии Пател повторила за пранкерами на русском фразу "англичанка гадит"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, повторила
на русском языке за ними фразу "англичанка гадит".
Один из пранкеров попросил на русском языке произнести сначала "Слава Украине", что, предположительно, министр и сделала, после этого - фразу "англичанка гадит". Пранкер от лица украинского премьера объяснил, что это значит "Англия нам помогает".
Британский политик положительно откликнулась и на эту просьбу, а также в конце поблагодарила "великих героев" Украины Вована и Лексуса "за проделанную работу в борьбе за независимость Украины".
Разговор с министром пранкеры опубликовали на своем официальном YouTube-канале.