https://ria.ru/20220325/finansy-1779993962.html

Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов

Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов - РИА Новости, 25.03.2022

Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов

Минфин РФ предлагает сократить срок оплаты госконтрактов и запретить использовать иностранную валюту при определении начальной цены, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:48

2022-03-25T09:48

2022-03-25T09:48

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минфин РФ предлагает сократить срок оплаты госконтрактов и запретить использовать иностранную валюту при определении начальной цены, говорится в сообщении министерства."Мы предлагаем сократить сроки оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по общему правилу до 7 рабочих дней после подписания акта приёмки", – сказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что сейчас сроки оплаты госконтрактов составляют 10 рабочих дней для малого бизнеса и 15 рабочих дней для других поставщиков. "Субъекты малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ могут получить оплату в течение 7 рабочих дней. При этом предельный срок оплаты по другим договорам, заключённым в рамках 223-ФЗ, в настоящее время законом не установлен", - указал министр.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779894275.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, антон силуанов, россия