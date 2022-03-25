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Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов - РИА Новости, 25.03.2022
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Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов
Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов - РИА Новости, 25.03.2022
Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов
Минфин РФ предлагает сократить срок оплаты госконтрактов и запретить использовать иностранную валюту при определении начальной цены, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:48
2022-03-25T09:48
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минфин РФ предлагает сократить срок оплаты госконтрактов и запретить использовать иностранную валюту при определении начальной цены, говорится в сообщении министерства."Мы предлагаем сократить сроки оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по общему правилу до 7 рабочих дней после подписания акта приёмки", – сказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что сейчас сроки оплаты госконтрактов составляют 10 рабочих дней для малого бизнеса и 15 рабочих дней для других поставщиков. "Субъекты малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ могут получить оплату в течение 7 рабочих дней. При этом предельный срок оплаты по другим договорам, заключённым в рамках 223-ФЗ, в настоящее время законом не установлен", - указал министр.
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экономика, антон силуанов, россия
09:48 25.03.2022
 
Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов

Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минфин РФ предлагает сократить срок оплаты госконтрактов и запретить использовать иностранную валюту при определении начальной цены, говорится в сообщении министерства.
"Срок оплаты контрактов будет сокращен, а иностранная валюта не будет использоваться при определении начальной (максимальной) цены госконтракта. Такие изменения содержатся в законопроекте, разработанном Минфином России, который вносит ряд новаций в 44-ФЗ и 223-ФЗ", - сказано в сообщении.
"Мы предлагаем сократить сроки оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по общему правилу до 7 рабочих дней после подписания акта приёмки", – сказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что сейчас сроки оплаты госконтрактов составляют 10 рабочих дней для малого бизнеса и 15 рабочих дней для других поставщиков. "Субъекты малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ могут получить оплату в течение 7 рабочих дней. При этом предельный срок оплаты по другим договорам, заключённым в рамках 223-ФЗ, в настоящее время законом не установлен", - указал министр.
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