https://ria.ru/20220325/finansy-1779993962.html
Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов
Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов - РИА Новости, 25.03.2022
Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов
Минфин РФ предлагает сократить срок оплаты госконтрактов и запретить использовать иностранную валюту при определении начальной цены, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:48
2022-03-25T09:48
2022-03-25T09:48
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минфин РФ предлагает сократить срок оплаты госконтрактов и запретить использовать иностранную валюту при определении начальной цены, говорится в сообщении министерства."Мы предлагаем сократить сроки оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по общему правилу до 7 рабочих дней после подписания акта приёмки", – сказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что сейчас сроки оплаты госконтрактов составляют 10 рабочих дней для малого бизнеса и 15 рабочих дней для других поставщиков. "Субъекты малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ могут получить оплату в течение 7 рабочих дней. При этом предельный срок оплаты по другим договорам, заключённым в рамках 223-ФЗ, в настоящее время законом не установлен", - указал министр.
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779894275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, антон силуанов, россия
Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов
Минфин предложил сократить срок оплаты госконтрактов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Минфин РФ предлагает сократить срок оплаты госконтрактов и запретить использовать иностранную валюту при определении начальной цены, говорится в сообщении
министерства.
"Срок оплаты контрактов будет сокращен, а иностранная валюта не будет использоваться при определении начальной (максимальной) цены госконтракта. Такие изменения содержатся в законопроекте, разработанном Минфином России, который вносит ряд новаций в 44-ФЗ и 223-ФЗ", - сказано в сообщении.
"Мы предлагаем сократить сроки оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по общему правилу до 7 рабочих дней после подписания акта приёмки", – сказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что сейчас сроки оплаты госконтрактов составляют 10 рабочих дней для малого бизнеса и 15 рабочих дней для других поставщиков. "Субъекты малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ могут получить оплату в течение 7 рабочих дней. При этом предельный срок оплаты по другим договорам, заключённым в рамках 223-ФЗ, в настоящее время законом не установлен", - указал министр.