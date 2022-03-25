https://ria.ru/20220325/evakuatsiya-1779996958.html
Более 600 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки
Более 600 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки - РИА Новости, 25.03.2022
Более 600 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки
Более 600 человек, в том числе свыше 100 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:08
2022-03-25T10:08
2022-03-25T10:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
мариуполь
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Более 600 человек, в том числе свыше 100 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."С 08.00 24 марта до 08.00 25 марта из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 615 человек, включая 107 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное, где МЧС ДНР развернуло пункт приема эвакуированных, вывезли 5 740 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
украина
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, мариуполь, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, мчс днр
10:08 25.03.2022 (обновлено: 10:13 25.03.2022)
Более 600 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки
Более 600 человек, включая 107 детей, эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки