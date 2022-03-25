https://ria.ru/20220325/ekstremizm-1780059642.html

Кассационный суд счел законным признание ФБК* экстремистской организацией

Кассационный суд счел законным признание ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 25.03.2022

Кассационный суд счел законным признание ФБК* экстремистской организацией

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на признание "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещен в РФ) экстремистской организацией, сообщили... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:07

2022-03-25T14:07

2022-03-25T15:44

россия

происшествия

алексей навальный

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на признание "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещен в РФ) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отклонил кассационные жалобы и признал решения нижестоящих инстанций законными", - сказал собеседник агентства.Мосгорсуд в июне прошлого года признал экстремистскими организациями ФБК*, "Фонд защиты прав граждан"* (также признан иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"* и запретил их деятельность. Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежало немедленному исполнению. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в августе признал решение Мосгорсуда законным.По оценке прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Алексеем Навальным структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова** (признан в РФ иноагентом), сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции РФ.Экстремистский статус делает работу ФБК* в России невозможной, запрещена вся символика, а СМИ при упоминании этой организации должны подчеркивать, что она запрещена, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. В противном случае уголовная ответственность будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.* Запрещенные в России экстремистские организации** Физическое лицо, признанное иноагентом

https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779461742.html

https://ria.ru/20220302/rozysk-1776064795.html

https://ria.ru/20220217/zhdanov-1773295834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, алексей навальный