https://ria.ru/20220325/ekonomobmen-1779979268.html

Клишас рассказал, когда Россия станет равноправным участником экономобмена

Клишас рассказал, когда Россия станет равноправным участником экономобмена - РИА Новости, 25.03.2022

Клишас рассказал, когда Россия станет равноправным участником экономобмена

Россия станет равноправным участником экономического обмена, когда начнет продавать и покупать товары за рубли, заявил в своем Telegram-канале председатель... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T05:49

2022-03-25T05:49

2022-03-25T06:06

экономика

владимир путин

сша

россия

европа

центральный банк рф (цб рф)

андрей клишас

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия станет равноправным участником экономического обмена, когда начнет продавать и покупать товары за рубли, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220325/rubl-1779967597.html

сша

россия

европа

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Никита Стома

экономика, владимир путин, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), андрей клишас