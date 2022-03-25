05:49 25.03.2022 (обновлено: 06:06 25.03.2022)
Клишас рассказал, когда Россия станет равноправным участником экономобмена
Клишас: когда начнем вести торговлю в рублях, станем равноправным участником экономобмена
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия станет равноправным участником экономического обмена, когда начнет продавать и покупать товары за рубли, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Если решение президента о продаже российского газа за рубли будет расширено и на другие российские товары, не только энергоресурсы, то в скором времени не только продавать, но и покупать товары Россия будет за рубли. Вот тогда мы станем равноправным участником экономического обмена и только тогда можно будет говорить, что Россия интегрирована в мировое экономическое пространство", — написал он.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.