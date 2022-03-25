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Клишас рассказал, когда Россия станет равноправным участником экономобмена - РИА Новости, 25.03.2022
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Клишас рассказал, когда Россия станет равноправным участником экономобмена
Клишас рассказал, когда Россия станет равноправным участником экономобмена - РИА Новости, 25.03.2022
Клишас рассказал, когда Россия станет равноправным участником экономобмена
Россия станет равноправным участником экономического обмена, когда начнет продавать и покупать товары за рубли, заявил в своем Telegram-канале председатель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T05:49
2022-03-25T06:06
экономика
владимир путин
сша
россия
европа
центральный банк рф (цб рф)
андрей клишас
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия станет равноправным участником экономического обмена, когда начнет продавать и покупать товары за рубли, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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экономика, владимир путин, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), андрей клишас
05:49 25.03.2022 (обновлено: 06:06 25.03.2022)
 
Клишас рассказал, когда Россия станет равноправным участником экономобмена

Клишас: когда начнем вести торговлю в рублях, станем равноправным участником экономобмена

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия станет равноправным участником экономического обмена, когда начнет продавать и покупать товары за рубли, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Если решение президента о продаже российского газа за рубли будет расширено и на другие российские товары, не только энергоресурсы, то в скором времени не только продавать, но и покупать товары Россия будет за рубли. Вот тогда мы станем равноправным участником экономического обмена и только тогда можно будет говорить, что Россия интегрирована в мировое экономическое пространство", — написал он.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Названы два фактора, играющие в пользу рубля
 
ЭкономикаВладимир ПутинСШАРоссияЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Андрей Клишас
 
 
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