https://ria.ru/20220325/ekonomika-1779992626.html
Россия должна получать доходы от торговли нефтью и газом, заявил Медведев
Россия должна получать доходы от торговли нефтью и газом, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022
Россия должна получать доходы от торговли нефтью и газом, заявил Медведев
Россия должна готовиться к переориентации рынка энергоресурсов, которая происходит каждые 50-70 лет, но сейчас наше богатство - нефть и газ и надо ими... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:40
2022-03-25T09:40
2022-03-25T09:40
экономика
цены на нефть
владимир путин
берлин (город)
сша
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия должна готовиться к переориентации рынка энергоресурсов, которая происходит каждые 50-70 лет, но сейчас наше богатство - нефть и газ и надо ими торговать, получать доходы, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это наше богатство, и газ, и нефть. Надо этим торговать с европейцами, с азиатскими партнерами", - сказал он. Медведев отметил, что раз в 50-70 лет происходит переориентация по всем энергоносителям."Я не знаю, что будет в 2050 году, что будет основным энергоносителем, источником энергии: водород или иные технологии. Не знаю просто. Поэтому к этому нужно готовиться, и нам тоже. Но сейчас это значительная часть наших доходов, и мы обязаны все эти доходы получать", - сказал он.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, берлин (город), сша, россия, санкции в отношении россии
Россия должна получать доходы от торговли нефтью и газом, заявил Медведев
Зампред СБ Медведев: Россия должна торговать нефтью и газом, получать доходы
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия должна готовиться к переориентации рынка энергоресурсов, которая происходит каждые 50-70 лет, но сейчас наше богатство - нефть и газ и надо ими торговать, получать доходы, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это наше богатство, и газ, и нефть. Надо этим торговать с европейцами, с азиатскими партнерами", - сказал он. Медведев отметил, что раз в 50-70 лет происходит переориентация по всем энергоносителям.
"Я не знаю, что будет в 2050 году, что будет основным энергоносителем, источником энергии: водород или иные технологии. Не знаю просто. Поэтому к этому нужно готовиться, и нам тоже. Но сейчас это значительная часть наших доходов, и мы обязаны все эти доходы получать", - сказал он.
В среду президент РФ Владимир Путин
заявил, что Россия
переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США
и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу
около 40% всего потребляемого ей газа.
На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии
и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин
считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.