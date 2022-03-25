https://ria.ru/20220325/ekonomika-1779992626.html

Россия должна получать доходы от торговли нефтью и газом, заявил Медведев

Россия должна получать доходы от торговли нефтью и газом, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022

Россия должна получать доходы от торговли нефтью и газом, заявил Медведев

Россия должна готовиться к переориентации рынка энергоресурсов, которая происходит каждые 50-70 лет, но сейчас наше богатство - нефть и газ и надо ими... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:40

2022-03-25T09:40

2022-03-25T09:40

экономика

цены на нефть

владимир путин

берлин (город)

сша

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия должна готовиться к переориентации рынка энергоресурсов, которая происходит каждые 50-70 лет, но сейчас наше богатство - нефть и газ и надо ими торговать, получать доходы, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это наше богатство, и газ, и нефть. Надо этим торговать с европейцами, с азиатскими партнерами", - сказал он. Медведев отметил, что раз в 50-70 лет происходит переориентация по всем энергоносителям."Я не знаю, что будет в 2050 году, что будет основным энергоносителем, источником энергии: водород или иные технологии. Не знаю просто. Поэтому к этому нужно готовиться, и нам тоже. Но сейчас это значительная часть наших доходов, и мы обязаны все эти доходы получать", - сказал он.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779604584.html

берлин (город)

сша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, берлин (город), сша, россия, санкции в отношении россии