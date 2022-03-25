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Египет будет платить за чартеры на курорты

Египет будет платить за чартеры на курорты - РИА Новости, 25.03.2022

Египет будет платить за чартеры на курорты

В Египте ищут способы поддержать туристическую отрасль из-за потерь гостей из России и Украины, власти решили продлить программу субсидирования чартеров,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:10

2022-03-25T13:10

2022-03-25T13:10

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Египте ищут способы поддержать туристическую отрасль из-за потерь гостей из России и Украины, власти решили продлить программу субсидирования чартеров, сообщает АТОР.По словам экспертов, Египет столкнулся с серьезным экономическим кризисом. В понедельник курс египетского фунта снизился сразу на 14 процентов, что стало самым большим падением за пять последних лет.Как и в прошлые годы, Египет нуждается в валютных поступлениях, одним из источников которых является въездной туризм. С конца февраля этот сектор в упадке: по сравнению с началом года заполняемость египетских курортов на Красном море уменьшилась почти вдвое. Бронирования с российского и украинского рынка, на которые приходится около 30 процентов турпотока из-за рубежа, приостановились.Так что принято решение о пролонгации программы субсидирования иностранных рейсов, которая заканчивается 1 мая 2022 года. Египет продолжит платить за чартеры еще полгода – до 31 октября 2022 года. Предусмотрены субсидии зарубежным авиакомпаниям в зависимости от пункта назначения и загрузки борта в размере от 1,5 до 3,5 тысяч долларов за каждый рейс.Как подчеркнул египетский премьер, эта мера поможет "поддержать конкурентоспособность Египта на мировом туристическом рынке и привлечь внимание международных операторов".Также запланирована крупная рекламная кампания: в течение восьми недель она пройдет на рынках Великобритании, Германии, Италии, Франции и США.

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Лана Баева

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