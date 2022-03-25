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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.03.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:36

2022-03-25T17:36

2022-03-25T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

петровский район

луганская народная республика

вооруженные силы рф

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что Донецк утром в пятницу подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении еще одного мирного жителя 1967 года рождения по адресу: улица Степана Щипачева, 2/17 в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поселка "Тихий" Петровского района города Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

россия

петровский район

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, петровский район, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, донецкая народная республика, донецк (днр)