https://ria.ru/20220325/donetsk-1780063501.html
Две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
Две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Две мирных жительницы пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:16
2022-03-25T14:16
2022-03-25T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
кировский район
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района пострадала женщина 1972 года рождения. С диагнозом "осколочное ранение и отчленение правой голени, травматический шок" госпитализирована в городскую больницу № 24. Также с осколочным ранением брюшной полости слева, области правого плечевого сустава еще одна мирная жительница района 1979 года рождения оставлена в хирургическое отделение ИНВХ имени В. К. Гусака",- сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы рф, россия
Две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ