Рейтинг@Mail.ru
Две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/donetsk-1780063501.html
Две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
Две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Две мирных жительницы пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:16
2022-03-25T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
кировский район
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777860770_0:69:3195:1866_1920x0_80_0_0_5b87e45a99e104a0d209c069ddc0f4f2.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района пострадала женщина 1972 года рождения. С диагнозом "осколочное ранение и отчленение правой голени, травматический шок" госпитализирована в городскую больницу № 24. Также с осколочным ранением брюшной полости слева, области правого плечевого сустава еще одна мирная жительница района 1979 года рождения оставлена в хирургическое отделение ИНВХ имени В. К. Гусака",- сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
кировский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777860770_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2e3ffd52401c389c1a600370f2c524e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы рф, россия
14:16 25.03.2022
 
Две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: две мирных жительницы пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района пострадала женщина 1972 года рождения. С диагнозом "осколочное ранение и отчленение правой голени, травматический шок" госпитализирована в городскую больницу № 24. Также с осколочным ранением брюшной полости слева, области правого плечевого сустава еще одна мирная жительница района 1979 года рождения оставлена в хирургическое отделение ИНВХ имени В. К. Гусака",- сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаКировский районВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала