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Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.03.2022
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина скончалась в Кировском районе в западной части Донецка в результате обстрела украинских войск, она получила смертельное ранение в шею, сообщил мэр... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:25
2022-03-25T12:25
2022-03-25T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
кировский район
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Женщина скончалась в Кировском районе в западной части Донецка в результате обстрела украинских войск, она получила смертельное ранение в шею, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Сегодня в результате обстрела Кировского района по ул. Дагестанской, 50, смертельное ранение в шею получила женщина, предположительно пятидесяти лет", проинформировал мэр в своем Telegram-канале. По его словам, смерть наступила до прибытия скорой помощи. Анкетные данные погибшей устанавливаются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы рф, россия
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Мэр Кулемзин: мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками