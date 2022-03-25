https://ria.ru/20220325/donbass-1780122598.html

Минобороны: Украина уничтожила почти пятую часть инфраструктуры Донбасса

Минобороны: Украина уничтожила почти пятую часть инфраструктуры Донбасса - РИА Новости, 25.03.2022

Минобороны: Украина уничтожила почти пятую часть инфраструктуры Донбасса

Тяжелейший гуманитарный кризис протяжённостью в восемь лет, за которые украинские войска уничтожили почти 20% инфраструктуры ДНР и ЛНР и погибли свыше 14,5... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:13

2022-03-25T17:13

2022-03-25T17:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Тяжелейший гуманитарный кризис протяжённостью в восемь лет, за которые украинские войска уничтожили почти 20% инфраструктуры ДНР и ЛНР и погибли свыше 14,5 тысяч человек, предшествовал началу спецоперации России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев."Специальной военной операции на Украине с соответствующими целями и задачами предшествовал восьмилетний период тяжелейшей гуманитарной катастрофы на Донбассе, жертвами нарушений прав человека стали более 6,5 миллионов граждан, количество погибших составило свыше 14,5 тысяч человек", - сказал Мизинцев на брифинге. По его словам, "в результате практически ежедневых обстрелов со стороны вооруженных сил Украины и националистических батальонов разрушено 4115 и повреждено 55 310 объектов инфраструктуры, включая жилые дома, образовательные учреждения, больницы и многие другие социально значимые объекты"."За эти восемь лет применением тяжёлых видов вооружений со стороны Украины полностью уничтожены 19,5% и разрушено со значительными повреждениями до 37% инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Мизинцев. Он сообщил, что "с апреля 2014 года по февраль 2022 года только на территорию Российской Федерации вынужденно переселились 1 миллион 451 тысяча 304 беженца"."По причине резкого обострения обстановки, повышения интенсивности обстрелов территории Донбасса, в период с 18 по 23 февраля текущего года количество беженцев резко выросло. За эти шесть дней границу России пересекли 106 тысяч 946 человек. Оставшаяся часть населения, а это 3 миллиона 600 тысяч 940 человек, среди них мирные люди преимущественно старшего поколения, дети, женщины, отдельные группы социально незащищённых граждан продолжали находиться под ежедневными обстрелами в подвалах без всяких элементарных условий для жизни - без воды, тепла, электричества, продуктов питания и медикаментов", - сказал Мизинцев.Страны Запада, по его словам, "все это намеренно умалчивали, проявляя полное безразличие к судьбам миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик". "В условиях этого тяжелейшего гуманитарного кризиса на Донбассе и началась специальная военная операция", - констатировал Мизинцев.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

https://ria.ru/20220324/mariupol-1779959814.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр