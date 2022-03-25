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Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022
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Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР
Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР
Россияне хотят принять участие в освобождении Украины от нацизма, более 23 тысяч иностранцев предлагают помощь ДНР и ЛНР, но республики отказались от такой... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:37
2022-03-25T16:37
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Россияне хотят принять участие в освобождении Украины от нацизма, более 23 тысяч иностранцев предлагают помощь ДНР и ЛНР, но республики отказались от такой помощи, считая, что справятся сами, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма", - сказал Рудской."Кроме того, выразили готовность сражаться на стороне народных республик более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств. Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно", - добавил он.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:37 25.03.2022
 
Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР

Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться на стороне ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Россияне хотят принять участие в освобождении Украины от нацизма, более 23 тысяч иностранцев предлагают помощь ДНР и ЛНР, но республики отказались от такой помощи, считая, что справятся сами, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма", - сказал Рудской.
"Кроме того, выразили готовность сражаться на стороне народных республик более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств. Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно", - добавил он.
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