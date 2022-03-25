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Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР

Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022

Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР

Россияне хотят принять участие в освобождении Украины от нацизма, более 23 тысяч иностранцев предлагают помощь ДНР и ЛНР, но республики отказались от такой... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:37

2022-03-25T16:37

2022-03-25T16:37

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Россияне хотят принять участие в освобождении Украины от нацизма, более 23 тысяч иностранцев предлагают помощь ДНР и ЛНР, но республики отказались от такой помощи, считая, что справятся сами, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма", - сказал Рудской."Кроме того, выразили готовность сражаться на стороне народных республик более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств. Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно", - добавил он.

https://ria.ru/20220325/dnr-1780078393.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика