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Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР
Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР
Россияне хотят принять участие в освобождении Украины от нацизма, более 23 тысяч иностранцев предлагают помощь ДНР и ЛНР, но республики отказались от такой... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:37
2022-03-25T16:37
2022-03-25T16:37
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Россияне хотят принять участие в освобождении Украины от нацизма, более 23 тысяч иностранцев предлагают помощь ДНР и ЛНР, но республики отказались от такой помощи, считая, что справятся сами, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма", - сказал Рудской."Кроме того, выразили готовность сражаться на стороне народных республик более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств. Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно", - добавил он.
https://ria.ru/20220325/dnr-1780078393.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться за ДНР и ЛНР
Генштаб: более 23 тысяч иностранцев изъявили желание сражаться на стороне ДНР и ЛНР