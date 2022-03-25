https://ria.ru/20220325/donbass-1780094732.html
Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе
Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе
Приказ командующего нацгвардией Украины от 22 января 2022 года предписывал завершить все мероприятия боевого слаживания националистов до 28 февраля, заявил в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:57
2022-03-25T15:57
2022-03-25T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Приказ командующего нацгвардией Украины от 22 января 2022 года предписывал завершить все мероприятия боевого слаживания националистов до 28 февраля, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Особо хочу обратить ваше внимание. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля", - сказал Конашенков.Он пояснил, что такое предписание содержится в секретном приказе командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. Документ был захвачен российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780039293.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
15:57 25.03.2022 (обновлено: 16:40 25.03.2022)
Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе
Минобороны перехватило шифровки с планом националистов атаковать Донбасс