https://ria.ru/20220325/donbass-1780094732.html

Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе

Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе - РИА Новости, 25.03.2022

Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе

Приказ командующего нацгвардией Украины от 22 января 2022 года предписывал завершить все мероприятия боевого слаживания националистов до 28 февраля, заявил в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:57

2022-03-25T15:57

2022-03-25T16:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778241378_995:0:2924:1085_1920x0_80_0_0_3ba1c66ad0276ddd3dadd9f65b212a08.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Приказ командующего нацгвардией Украины от 22 января 2022 года предписывал завершить все мероприятия боевого слаживания националистов до 28 февраля, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Особо хочу обратить ваше внимание. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля", - сказал Конашенков.Он пояснил, что такое предписание содержится в секретном приказе командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. Документ был захвачен российскими военнослужащими.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780039293.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии