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Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/donbass-1780094732.html
Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе
Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе
Приказ командующего нацгвардией Украины от 22 января 2022 года предписывал завершить все мероприятия боевого слаживания националистов до 28 февраля, заявил в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:57
2022-03-25T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Приказ командующего нацгвардией Украины от 22 января 2022 года предписывал завершить все мероприятия боевого слаживания националистов до 28 февраля, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Особо хочу обратить ваше внимание. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля", - сказал Конашенков.Он пояснил, что такое предписание содержится в секретном приказе командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. Документ был захвачен российскими военнослужащими.
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в мире, признание днр и лнр в россии
15:57 25.03.2022 (обновлено: 16:40 25.03.2022)
 
Минобороны перехватило шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе

Минобороны перехватило шифровки с планом националистов атаковать Донбасс

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие в Киеве
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Приказ командующего нацгвардией Украины от 22 января 2022 года предписывал завершить все мероприятия боевого слаживания националистов до 28 февраля, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Особо хочу обратить ваше внимание. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля", - сказал Конашенков.
Он пояснил, что такое предписание содержится в секретном приказе командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. Документ был захвачен российскими военнослужащими.
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