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Минобороны: операция на Украине спасла десятки тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/donbass-1780093599.html
Минобороны: операция на Украине спасла десятки тысяч жителей Донбасса
Минобороны: операция на Украине спасла десятки тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны: операция на Украине спасла десятки тысяч жителей Донбасса
Военная спецоперация на Украине помогла сорвать запланированное на март масштабное наступление украинских войск на республики Донбасса и спасти десятки тысяч... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:55
2022-03-25T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военная спецоперация на Украине помогла сорвать запланированное на март масштабное наступление украинских войск на республики Донбасса и спасти десятки тысяч жизней - или даже сотни тысяч, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние восемь лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы", - сказал он.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776446516.html
россия
донецкая народная республика
украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
15:55 25.03.2022 (обновлено: 15:59 25.03.2022)
 
Минобороны: операция на Украине спасла десятки тысяч жителей Донбасса

Минобороны: операция на Украине спасла десятки, если не сотни, тысяч жителей Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военная спецоперация на Украине помогла сорвать запланированное на март масштабное наступление украинских войск на республики Донбасса и спасти десятки тысяч жизней - или даже сотни тысяч, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние восемь лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы", - сказал он.
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План нападения Киева на Донбасс разрабатывался с США, заявил Азаров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная Республика
 
 
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