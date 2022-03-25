https://ria.ru/20220325/donbass-1780093599.html
Минобороны: операция на Украине спасла десятки тысяч жителей Донбасса
Минобороны: операция на Украине спасла десятки тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны: операция на Украине спасла десятки тысяч жителей Донбасса
Военная спецоперация на Украине помогла сорвать запланированное на март масштабное наступление украинских войск на республики Донбасса и спасти десятки тысяч... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:55
2022-03-25T15:55
2022-03-25T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военная спецоперация на Украине помогла сорвать запланированное на март масштабное наступление украинских войск на республики Донбасса и спасти десятки тысяч жизней - или даже сотни тысяч, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние восемь лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы", - сказал он.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776446516.html
россия
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
15:55 25.03.2022 (обновлено: 15:59 25.03.2022)
Минобороны: операция на Украине спасла десятки тысяч жителей Донбасса
Минобороны: операция на Украине спасла десятки, если не сотни, тысяч жителей Донбасса