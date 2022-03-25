https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html

Культура отмены на Западе превратилась в отмену культуры, заявил Путин

Культура отмены на Западе превратилась в отмену культуры, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2022

Культура отмены на Западе превратилась в отмену культуры, заявил Путин

На Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, заявил Владимир Путин на встрече с лауреатами премии президента в области литературы и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:18

2022-03-25T15:18

2022-03-25T17:03

в мире

владимир путин

россия

дмитрий шостакович

петр чайковский

германия

новости культуры

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости На Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, заявил Владимир Путин на встрече с лауреатами премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также молодым деятелям культуры."Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией... об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры", — сказал он.По его словам, из афиш вымарывают композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии."Представить такое в нашей стране невозможно, и застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп", — подчеркнул глава государства.При этом президент выразил уверенность, что правда все равно пробьет себе дорогу."Многие знают, видели, как уличный художник недавно нарисовал на доме портрет ныне обвиненного и обвиняемого на Западе русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Это дает надежду, что через взаимную симпатию людей, через культуру, которая связывает и объединяет, правда пробьет себе дорогу", — отметил Путин.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против России несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей — иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.

https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779590242.html

https://ria.ru/20220325/rusofobiya-1780003200.html

https://ria.ru/20220325/kultura-1780072828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, дмитрий шостакович, петр чайковский, германия, новости культуры