https://ria.ru/20220325/dikunov-1780080988.html

Умер создатель памятника Котенку с улицы Лизюкова

Умер создатель памятника Котенку с улицы Лизюкова - РИА Новости, 25.03.2022

Умер создатель памятника Котенку с улицы Лизюкова

Создатель памятников Котенку с улицы Лизюкова и Белому Биму, народный художник России Иван Дикунов умер в Воронеже на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:25

2022-03-25T15:25

2022-03-25T15:40

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ВОРОНЕЖ, 25 мар - РИА Новости. Создатель памятников Котенку с улицы Лизюкова и Белому Биму, народный художник России Иван Дикунов умер в Воронеже на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии города.Губернатор области Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким мастера."Иван Павлович – величина мирового масштаба. Человек, талант которого по-настоящему служил искусству и людям. (...) Впрочем, об Иване Дикунове неправильно говорить в прошедшем времени. Он на века остается в своих знаменитых работах, ставших яркими достопримечательностями и визитными карточками региона... Бесконечно жаль, что не увидим больше новых творений этого замечательного скульптора. Глубоко скорблю", — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.В мастерской скульптора РИА Новости рассказали, что прощание с Дикуновым состоится в понедельник в выставочном зале.Дикунов — Народный художник РСФСР, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской, Почетный гражданин Воронежской области Среди его работ памятники Пушкину, Платонову.

https://ria.ru/20220322/melnikov-1779510584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, воронежская область, искусство