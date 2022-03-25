https://ria.ru/20220325/dikunov-1780080988.html
Умер создатель памятника Котенку с улицы Лизюкова
Умер создатель памятника Котенку с улицы Лизюкова - РИА Новости, 25.03.2022
Умер создатель памятника Котенку с улицы Лизюкова
Создатель памятников Котенку с улицы Лизюкова и Белому Биму, народный художник России Иван Дикунов умер в Воронеже на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:25
2022-03-25T15:25
2022-03-25T15:40
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ВОРОНЕЖ, 25 мар - РИА Новости. Создатель памятников Котенку с улицы Лизюкова и Белому Биму, народный художник России Иван Дикунов умер в Воронеже на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии города.Губернатор области Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким мастера."Иван Павлович – величина мирового масштаба. Человек, талант которого по-настоящему служил искусству и людям. (...) Впрочем, об Иване Дикунове неправильно говорить в прошедшем времени. Он на века остается в своих знаменитых работах, ставших яркими достопримечательностями и визитными карточками региона... Бесконечно жаль, что не увидим больше новых творений этого замечательного скульптора. Глубоко скорблю", — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.В мастерской скульптора РИА Новости рассказали, что прощание с Дикуновым состоится в понедельник в выставочном зале.Дикунов — Народный художник РСФСР, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской, Почетный гражданин Воронежской области Среди его работ памятники Пушкину, Платонову.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, воронежская область, искусство
15:25 25.03.2022 (обновлено: 15:40 25.03.2022)
Умер создатель памятника Котенку с улицы Лизюкова
Умер создатель памятников Котенку с улицы Лизюкова и Белому Биму Иван Дикунов
ВОРОНЕЖ, 25 мар - РИА Новости. Создатель памятников Котенку с улицы Лизюкова и Белому Биму, народный художник России Иван Дикунов умер в Воронеже на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии города.
Губернатор области Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким мастера.
"Иван Павлович – величина мирового масштаба. Человек, талант которого по-настоящему служил искусству и людям. (...) Впрочем, об Иване Дикунове неправильно говорить в прошедшем времени. Он на века остается в своих знаменитых работах, ставших яркими достопримечательностями и визитными карточками региона... Бесконечно жаль, что не увидим больше новых творений этого замечательного скульптора. Глубоко скорблю", — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.
В мастерской скульптора РИА Новости рассказали, что прощание с Дикуновым состоится в понедельник в выставочном зале.
Дикунов — Народный художник РСФСР, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской, Почетный гражданин Воронежской области Среди его работ памятники Пушкину, Платонову.