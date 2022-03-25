https://ria.ru/20220325/delfi-1780081682.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Delfi

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Delfi - РИА Новости, 25.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Delfi

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Delfi, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:18

2022-03-25T15:18

2022-03-25T15:39

россия

общество

технологии

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

журналистика

цензура

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Delfi, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания Delfi есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"*, "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.Прибалтийское издание Delfi - ведущий портал в Латвии. Порталы издания публикуют информацию на русском, латышском, литовском, эстонском и польском языках.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220325/internet-1779996786.html

https://ria.ru/20220324/roskomnadzor-1779923565.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, журналистика, цензура