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В Киеве возбудили дело против певицы Юлии Чичериной - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/chicherina-1780023371.html
В Киеве возбудили дело против певицы Юлии Чичериной
В Киеве возбудили дело против певицы Юлии Чичериной - РИА Новости, 25.03.2022
В Киеве возбудили дело против певицы Юлии Чичериной
Уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом заведено в отношении российской певицы Юлии... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:49
2022-03-25T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
юлия чичерина
ирина венедиктова
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом заведено в отношении российской певицы Юлии Чичериной, сообщили в генпрокуратуре Украины."Сообщено о подозрении российской певице в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и надругательстве над государственным символом. По данным следствия, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уточнила, что речь идет о Юлии Чичериной. "Чичерина Ю.Д., нет, не за ваши песни мы уведомляем вас о подозрении", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220307/baskov-1777095121.html
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украина
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украина, в мире, юлия чичерина, ирина венедиктова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:49 25.03.2022 (обновлено: 12:06 25.03.2022)
 
В Киеве возбудили дело против певицы Юлии Чичериной

Украинская прокуратура возбудила дело против певицы Юлии Чичериной

© РИА НовостиЮлия Чичерина
Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости
Юлия Чичерина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом заведено в отношении российской певицы Юлии Чичериной, сообщили в генпрокуратуре Украины.
"Сообщено о подозрении российской певице в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и надругательстве над государственным символом. По данным следствия, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уточнила, что речь идет о Юлии Чичериной. "Чичерина Ю.Д., нет, не за ваши песни мы уведомляем вас о подозрении", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреЮлия ЧичеринаИрина ВенедиктоваРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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