https://ria.ru/20220325/boeviki-1780105517.html
Генштаб: боевики "Азова" заставляют женщин и детей идти навстречу силам ДНР
Генштаб: боевики "Азова" заставляют женщин и детей идти навстречу силам ДНР - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб: боевики "Азова" заставляют женщин и детей идти навстречу силам ДНР
Боевики батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) пытаются затруднить продвижение подразделений ДНР, угрожая оружием, заставляют... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:24
2022-03-25T16:24
2022-03-25T16:24
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Боевики батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) пытаются затруднить продвижение подразделений ДНР, угрожая оружием, заставляют идти им навстречу женщин и детей, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Боевики батальона "Азов" выгоняют из подвалов женщин и детей, угрожая оружием, направляют их навстречу наступающим подразделениям ДНР с целью затруднить продвижение Народной Милиции. Это стало для них обычной практикой", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/aviatsiya-1779974104.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Генштаб: боевики "Азова" заставляют женщин и детей идти навстречу силам ДНР
МО: боевики "Азова" выгоняют из подвалов женщин и детей и направляют их к войскам ДНР