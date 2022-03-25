https://ria.ru/20220325/bezrabotitsa-1780030104.html

Тюменская область направит 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей

Тюменская область направит 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей - РИА Новости, 25.03.2022

Тюменская область направит 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей

Более 340 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов будет направлено для предотвращения роста безработицы в Тюменской области, сообщил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:17

2022-03-25T12:17

2022-03-25T12:17

тюменская область

александр моор

тюменская область

общество

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ТЮМЕНЬ, 25 мар - РИА Новости. Более 340 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов будет направлено для предотвращения роста безработицы в Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.Глава Тюменской области в своем Telegram-канале отметил, что ситуация на рынке труда в области стабильная, на одного безработного по-прежнему четыре вакантных места, тем не менее власти готовы к любому развитию ситуации. На заседании областного правительства уже приняты необходимые нормативные документы."Для предотвращения роста безработицы и поддержки занятости населения в Тюменской области из федерального и областного бюджетов будет направлено более 340 миллионов рублей. Используя эти средства, мы готовы создать дополнительные рабочие места в рамках общественных работ, при этом работодатели получат возмещение затрат на заработную плату в течение 3 месяцев", - сообщил Александр Моор.Губернатор также отметил, для работников предприятий и организаций, которые находятся под риском увольнения, будут организованы временные рабочие места или опережающее профессиональное обучение, которое позволит им получить новые компетенции и сохранить занятость."В случае необходимости эти меры поддержки позволят сохранить трудовые коллективы, поддержать работу предприятий на период перенастройки технологических процессов и логистических цепочек, защитить экономику региона от негативного воздействия санкций", - подчеркнул Александр Моор.

https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779617840.html

https://ria.ru/20220323/vyzovy-1779577788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр моор, тюменская область, общество