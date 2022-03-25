Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область направит 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220325/bezrabotitsa-1780030104.html
Тюменская область направит 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей
Тюменская область направит 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей - РИА Новости, 25.03.2022
Тюменская область направит 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей
Более 340 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов будет направлено для предотвращения роста безработицы в Тюменской области, сообщил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:17
2022-03-25T12:17
тюменская область
александр моор
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg
ТЮМЕНЬ, 25 мар - РИА Новости. Более 340 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов будет направлено для предотвращения роста безработицы в Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.Глава Тюменской области в своем Telegram-канале отметил, что ситуация на рынке труда в области стабильная, на одного безработного по-прежнему четыре вакантных места, тем не менее власти готовы к любому развитию ситуации. На заседании областного правительства уже приняты необходимые нормативные документы."Для предотвращения роста безработицы и поддержки занятости населения в Тюменской области из федерального и областного бюджетов будет направлено более 340 миллионов рублей. Используя эти средства, мы готовы создать дополнительные рабочие места в рамках общественных работ, при этом работодатели получат возмещение затрат на заработную плату в течение 3 месяцев", - сообщил Александр Моор.Губернатор также отметил, для работников предприятий и организаций, которые находятся под риском увольнения, будут организованы временные рабочие места или опережающее профессиональное обучение, которое позволит им получить новые компетенции и сохранить занятость."В случае необходимости эти меры поддержки позволят сохранить трудовые коллективы, поддержать работу предприятий на период перенастройки технологических процессов и логистических цепочек, защитить экономику региона от негативного воздействия санкций", - подчеркнул Александр Моор.
https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779617840.html
https://ria.ru/20220323/vyzovy-1779577788.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_223:0:1778:1166_1920x0_80_0_0_60fa43050004bb4c54805e87b1e83025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область, общество
12:17 25.03.2022
 
Тюменская область направит 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей

Тюменская область направит 340 миллионов рублей на предотвращение роста безработицы

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 25 мар - РИА Новости. Более 340 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов будет направлено для предотвращения роста безработицы в Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Глава Тюменской области в своем Telegram-канале отметил, что ситуация на рынке труда в области стабильная, на одного безработного по-прежнему четыре вакантных места, тем не менее власти готовы к любому развитию ситуации. На заседании областного правительства уже приняты необходимые нормативные документы.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 13:12Тюменская область
Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области
"Для предотвращения роста безработицы и поддержки занятости населения в Тюменской области из федерального и областного бюджетов будет направлено более 340 миллионов рублей. Используя эти средства, мы готовы создать дополнительные рабочие места в рамках общественных работ, при этом работодатели получат возмещение затрат на заработную плату в течение 3 месяцев", - сообщил Александр Моор.
Губернатор также отметил, для работников предприятий и организаций, которые находятся под риском увольнения, будут организованы временные рабочие места или опережающее профессиональное обучение, которое позволит им получить новые компетенции и сохранить занятость.
"В случае необходимости эти меры поддержки позволят сохранить трудовые коллективы, поддержать работу предприятий на период перенастройки технологических процессов и логистических цепочек, защитить экономику региона от негативного воздействия санкций", - подчеркнул Александр Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 10:39Тюменская область
Тюменская область готова противостоять новым вызовам, заявил губернатор
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала