Тюменская область направит 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей
Тюменская область направит 340 миллионов рублей на предотвращение роста безработицы
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ТЮМЕНЬ, 25 мар - РИА Новости. Более 340 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов будет направлено для предотвращения роста безработицы в Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Глава Тюменской области в своем Telegram-канале отметил, что ситуация на рынке труда в области стабильная, на одного безработного по-прежнему четыре вакантных места, тем не менее власти готовы к любому развитию ситуации. На заседании областного правительства уже приняты необходимые нормативные документы.
"Для предотвращения роста безработицы и поддержки занятости населения в Тюменской области из федерального и областного бюджетов будет направлено более 340 миллионов рублей. Используя эти средства, мы готовы создать дополнительные рабочие места в рамках общественных работ, при этом работодатели получат возмещение затрат на заработную плату в течение 3 месяцев", - сообщил Александр Моор.
Губернатор также отметил, для работников предприятий и организаций, которые находятся под риском увольнения, будут организованы временные рабочие места или опережающее профессиональное обучение, которое позволит им получить новые компетенции и сохранить занятость.
"В случае необходимости эти меры поддержки позволят сохранить трудовые коллективы, поддержать работу предприятий на период перенастройки технологических процессов и логистических цепочек, защитить экономику региона от негативного воздействия санкций", - подчеркнул Александр Моор.