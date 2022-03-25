Рейтинг@Mail.ru
МИД: Киев несет ответственность за срыв договоренности по ядерным объектам - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/bezopasnost-1780103671.html
МИД: Киев несет ответственность за срыв договоренности по ядерным объектам
МИД: Киев несет ответственность за срыв договоренности по ядерным объектам - РИА Новости, 25.03.2022
МИД: Киев несет ответственность за срыв договоренности по ядерным объектам
Ответственность за срыв договорённостей для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях спецоперации РФ лежит на Украине, заявила... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:20
2022-03-25T16:20
в мире
россия
украина
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779798056_677:563:3315:2047_1920x0_80_0_0_ed1b3443bcef2c83184d917b7fbbf523.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ответственность за срыв договорённостей для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях спецоперации РФ лежит на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что в течение последних недель велось активное обсуждение инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о заключении договорённости между МАГАТЭ, Россией и Украиной в целях обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами."Семь важных положений, которые предлагалось при этом закрепить в виде обязательств сторон, безусловно, содействовали бы стабильности и предсказуемости всего того, что происходит сейчас вокруг ядерной инфраструктуры Украины, в первую очередь, – ее атомных электростанций. Физическая и ядерная безопасность объектов, их работоспособность гарантировалась бы должным образом, в том числе под контролем МАГАТЭ", - заявила Захарова.По ее словам, Россия с самого начала поддержала инициативу гендиректора МАГАТЭ и была готова подписать разработанный МАГАТЭ документ в том виде, как он был подготовлен генеральным директором агентства."Тем не менее, трудности в достижении понимания в этих вопросах сохраняются, и отнюдь не по вине российской стороны. Ответственность за срыв трёхсторонней, а затем и двух параллельных двусторонних договорённостей целиком и полностью лежит на Украине. В опубликованном 23 марта заявлении гендиректора агентства прямо указано, что, несмотря на предпринятые им усилия, положительного результата достичь не удалось", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html
https://ria.ru/20220324/rosatom-1779900192.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779798056_879:441:3021:2047_1920x0_80_0_0_d45bd7797028a3731b48e9d1c26ba32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, рафаэль гросси
16:20 25.03.2022
 
МИД: Киев несет ответственность за срыв договоренности по ядерным объектам

МИД: Киев несет ответственность за срыв договоренности по безопасности ядерных объектов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащий РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ответственность за срыв договорённостей для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях спецоперации РФ лежит на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в течение последних недель велось активное обсуждение инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о заключении договорённости между МАГАТЭ, Россией и Украиной в целях обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:41
В МИД назвали главное препятствие на переговорах с Украиной
"Семь важных положений, которые предлагалось при этом закрепить в виде обязательств сторон, безусловно, содействовали бы стабильности и предсказуемости всего того, что происходит сейчас вокруг ядерной инфраструктуры Украины, в первую очередь, – ее атомных электростанций. Физическая и ядерная безопасность объектов, их работоспособность гарантировалась бы должным образом, в том числе под контролем МАГАТЭ", - заявила Захарова.
По ее словам, Россия с самого начала поддержала инициативу гендиректора МАГАТЭ и была готова подписать разработанный МАГАТЭ документ в том виде, как он был подготовлен генеральным директором агентства.
"Тем не менее, трудности в достижении понимания в этих вопросах сохраняются, и отнюдь не по вине российской стороны. Ответственность за срыв трёхсторонней, а затем и двух параллельных двусторонних договорённостей целиком и полностью лежит на Украине. В опубликованном 23 марта заявлении гендиректора агентства прямо указано, что, несмотря на предпринятые им усилия, положительного результата достичь не удалось", - подчеркнула она.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:18
СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС
 
В миреРоссияУкраинаМАГАТЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРафаэль Гросси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала