https://ria.ru/20220325/bezopasnost-1780103671.html

МИД: Киев несет ответственность за срыв договоренности по ядерным объектам

МИД: Киев несет ответственность за срыв договоренности по ядерным объектам - РИА Новости, 25.03.2022

МИД: Киев несет ответственность за срыв договоренности по ядерным объектам

Ответственность за срыв договорённостей для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях спецоперации РФ лежит на Украине, заявила... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:20

2022-03-25T16:20

2022-03-25T16:20

в мире

россия

украина

магатэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

рафаэль гросси

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ответственность за срыв договорённостей для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях спецоперации РФ лежит на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что в течение последних недель велось активное обсуждение инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о заключении договорённости между МАГАТЭ, Россией и Украиной в целях обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами."Семь важных положений, которые предлагалось при этом закрепить в виде обязательств сторон, безусловно, содействовали бы стабильности и предсказуемости всего того, что происходит сейчас вокруг ядерной инфраструктуры Украины, в первую очередь, – ее атомных электростанций. Физическая и ядерная безопасность объектов, их работоспособность гарантировалась бы должным образом, в том числе под контролем МАГАТЭ", - заявила Захарова.По ее словам, Россия с самого начала поддержала инициативу гендиректора МАГАТЭ и была готова подписать разработанный МАГАТЭ документ в том виде, как он был подготовлен генеральным директором агентства."Тем не менее, трудности в достижении понимания в этих вопросах сохраняются, и отнюдь не по вине российской стороны. Ответственность за срыв трёхсторонней, а затем и двух параллельных двусторонних договорённостей целиком и полностью лежит на Украине. В опубликованном 23 марта заявлении гендиректора агентства прямо указано, что, несмотря на предпринятые им усилия, положительного результата достичь не удалось", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html

https://ria.ru/20220324/rosatom-1779900192.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, рафаэль гросси