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Более 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/bezhentsy-1779992885.html
Более 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 25.03.2022
Более 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Свыше 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:41
2022-03-25T09:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ростовская область
владимир путин
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Свыше 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 000 граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ростовская область, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:41 25.03.2022 (обновлено: 09:44 25.03.2022)
 
Более 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 16 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса
Жители Донбасса - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Свыше 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 000 граждан", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныРостовская областьВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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