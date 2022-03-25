https://ria.ru/20220325/bayden-1780152039.html

Байден заявил, что против России действуют самые тяжелые санкции в истории

Байден заявил, что против России действуют самые тяжелые санкции в истории - РИА Новости, 25.03.2022

Байден заявил, что против России действуют самые тяжелые санкции в истории

Президент США Джо Байден заявил, что против России уже действуют самые тяжелые в мировой истории "карающие санкции", но за ними последуют новые. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:56

2022-03-25T18:56

2022-03-25T20:34

россия

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что против России уже действуют самые тяжелые в мировой истории "карающие санкции", но за ними последуют новые."Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще больше", - сказал он в ходе визита на польско-украинскую границу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/poterya-1779191517.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, сша, джо байден